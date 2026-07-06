פיר נחשף בציון ברוך שולביץ

במהלך עבודות שיפוץ וריצוף המתבצעות בימים אלה במתחם קברו של רבי נחמן מברסלב באומן, לקראת הגעת רבבות המתפללים בראש השנה, נחשף פיר המוביל לחלל תת-קרקעי סמוך לכניסה הראשית למתחם.

הפיר מוביל לחלל בעומק של כשני מטרים ובגודל דומה. באיחוד ברסלב ציינו כי אף שהיה ידוע על קיומו של הפיר, מטרתו ומועד חפירתו אינם ידועים, משום שהוא היה מכוסה מאז עבודות הרחבת הציון בשנת תשנ"ח.

יו"ר איחוד ברסלב באומן, הרב נתן בן נון, הורה לעצור את העבודות באזור הפיר ולהשלים את מילויו באמצעות יציקת בטון.

באיחוד ברסלב ציינו כי לאחר חגי תשרי צפוי לצאת לדרך פרויקט רחב היקף לבנייה מחדש של המתחם כולו. בינתיים נמשכות עבודות ההכנה לקראת ראש השנה, בסיוע פעילי הארגון וחסידים שהגיעו במיוחד להתנדב באומן.