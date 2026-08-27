עוצמה יהודית תפתח ביום שלישי הקרוב (1.9) את שנת הלימודים בכנס פעילים גדול בנתניה, שבמרכזו מהלך יוצא דופן: השקת ספר ילדים חדש בשם "השר שלא עצר", המסכם את פעילותו והישגיו של יו"ר המפלגה והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

האירוע יתקיים בשעה 19:00 באולמי אקפלה בנתניה, בהשתתפות פעילי ותומכי המפלגה. במהלך הערב צפוי בן גביר להציג את ההישגים המרכזיים של הקדנציה האחרונה, לצד היעדים והמשימות שמציבה המפלגה להמשך הדרך.

אלא שאת מרכז הבמה יתפוס הפעם דווקא ספר ילדים. "השר שלא עצר" נועד להציג את פעילותו של בן גביר לאורך הקדנציה ולרכז את המהלכים וההישגים שאותם מבקשת עוצמה יהודית להבליט.

במפלגה מתכננים להפיץ את הספר בהיקף נרחב, ולדבריהם הוא צפוי להיות מחולק למאות אלפי תלמידים ברחבי הארץ.

השקת הספר במסגרת אירוע פתיחת שנת הלימודים מעניקה לכנס אופי שונה מהמקובל באירועים פוליטיים: לצד נאומים וסיכום הפעילות, מבקשת עוצמה יהודית להעביר את המסרים שלה גם באמצעות ספר המיועד לדור הצעיר.