נתניהו קורא לבן גביר וסמוטריץ' להתאחד: "אעשה מאמץ עליון"

ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא הערב (חמישי) לאיתמר בן גביר ולבצלאל סמוטריץ' להתאחד לקראת הבחירות, ומודיע כי בכוונתו לזמן את השניים בימים הקרובים בניסיון להביא לחיבור ביניהם.

הדברים מגיעים ככל הנראה לאחר שבסביבת ראש הממשלה הבינו כי יו"ר מפלגת עמך ישראל, תא"ל במיל' עופר וינטר, צפוי להמשיך במרוץ עד הבחירות, וכי הלחצים שניסו להפעיל עליו לא צפויים להביא לפרישתו.

"הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו", אמר נתניהו, שהזהיר מפני מצב שבו פיצול בין מפלגות הימין יוביל לאובדן קולות.

נתניהו חזר בדבריו לבחירות 1992 וטען כי גם אז היה לימין יתרון במספר הקולות, אך הפיצול בין המפלגות הביא להפסד. לדבריו, "ב-92 היה לימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל".

ראש הממשלה קשר בין תוצאות אותן בחירות לבין ההתפתחויות המדיניות שהגיעו לאחר מכן, "קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן, את החמאס כאן, וכל השאר זה אסון, אסונות מתמשכים".

הוא הזהיר כי תרחיש של אובדן קולות בשל פיצול עלול לחזור גם בבחירות הקרובות. "ולכן זה יכול לקרות גם הפעם. כל פעם שהלכנו ביחד, ניצחנו. כל פעם שהלכנו בנפרד, הפסדנו", הוסיף נתניהו.

בהתייחסו ליחסים בין בן גביר לסמוטריץ' אמר ראש הממשלה כי הוא מודע למחלוקות האישיות בין השניים, אך סבור שעליהם להתגבר עליהן. "אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה", אמר.

נתניהו הודיע כי יפעל בעצמו לקידום החיבור, "אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד". לדבריו, איחוד בין השניים הוא גם דרישה של מצביעי המחנה, "זה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק".

בן גביר הגיב לדברים והציג מתווה אחר לחיבורים בימין. "ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה", טען.

לדברי בן גביר, עוצמה יהודית צריכה לרוץ כשהיא גדולה, בעוד סמוטריץ' ווינטר צריכים לחבור זה לזה. "רק עוצמה יהודית גדולה, וסמוטריץ' ווינטר שיילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא", אמר.

נתניהו הגיב בחריפות: "בן גביר, אל תפיל את הימין. לא הבנתי את הסרטון שלך. אתה אומר שאני רוצה 'עוצמה יהודית חלשה' בגלל שאני קורא לך להתאחד עם סמוטריץ'? הפוך! לפי כל הסקרים: בלוק טכני של בן גביר + סמוטריץ' = מפלגה חזקה שתחזק את גוש הימין ולא תבזבז את קולות הימין. סמוטריץ' על גבול אחוז החסימה. אם אתה לא מתאחד איתו, אנחנו נקבל ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן והמפלגות הערביות".

נתניהו הוסיף: "ארץ ישראל על הכף. עם ישראל על הכף. מדינת ישראל על הכף. אני לא מאמין שבגלל מאווים אישיים אתה מוכן לסכן את המדינה. קבל את ההחלטה הנכונה - הגיע זמן אחדות!".

סמוטריץ' הגיב לקריאתו של נתניהו וכתב: "זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי".