השר אופיר סופר תקף את ארגון השמאל "אחים לנשק", לאחר שביממה האחרונה הופץ מחדש סרטון שבו הוא נראה מבקר בחמ"ל שהקים הארגון בימים שלאחר טבח 7 באוקטובר.

לדברי סופר, הסרטון צולם זמן קצר לאחר הטבח, כאשר הגיע לחמ"ל שהוקם לטובת סיוע למשרתי המילואים ולתושבי הדרום.

הוא הסביר כי באותה עת בחר להגיע מתוך רצון לחזק את האחדות הלאומית ולאפשר פתיחת דף חדש.

לדבריו, "ארגון 'אחים לנשק' נקט בפעולות לא לגיטימיות ואף פסולות לפני ה-7.10. פעולות שפגעו בצה"ל ובחברה הישראלית כולה".

הוא ציין כי למרות זאת, לאחר מתקפת חמאס בחר להושיט יד מתוך תקווה כי הארגון ישנה את דרכו: "ימים לאחר האסון הנורא ב-7.10 הוזמנתי לחמ"ל שהוקם על ידי הארגון לטובת הסיוע למילואימניקים ולתושבי הדרום. מתוך ראייה של חשיבות האחדות והתיקון, בחרתי לתת הזדמנות ולהושיט יד לארגון, מתוך תקווה לשינוי ולשיח אחר".

השר הוסיף כי זמן קצר לאחר מכן הגיע למסקנה שהארגון לא שינה את דרכו: "לצערי, זמן קצר לאחר מכן הבנתי שכוונתם נותרה אותה כוונה, ושהדרך לא השתנתה. ניסיתי, וטעיתי".