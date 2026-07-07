היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, הזהירה היום (שלישי) במהלך דיון בוועדת הכנסת כי חוק יסוד: לימוד תורה עלול להוביל להשלכות מעשיות נרחבות, אם לא יובהר במפורש כי מדובר בחוק הצהרתי בלבד.

לדבריה, אם החוק יקבע את לימוד התורה כערך יסוד בעל משמעות אופרטיבית, ייתכן שבעתיד יהיה צורך להעניק ללומדי תורה הטבות הדומות לאלו שלהן זכאים משרתי צה"ל, ובהן מלגות "ממדים ללימודים", הנחות בקרקעות והטבות נוספות.

אפיק הסבירה כי "ברגע שהערך הזה עולה רמה, ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות כדי לייצר את אותה הטבה".

היא הדגישה כי על ועדת הכנסת להבהיר באופן חד-משמעי את כוונת המחוקק במסגרת הכנת החוק לקריאה השנייה והשלישית.

כבר בתחילת השבוע, עם פתיחת הדיונים על החוק, התריעה אפיק כי במהלך אישורו בקריאה הראשונה לא הובהר האם מדובר בחוק הצהרתי או בכזה שנועד לשאת השלכות מעשיות.

גם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה ונציגי משרד האוצר הזהירו כי אם לחוק תהיה משמעות אופרטיבית, הוא עלול להשפיע על סוגיות הגיוס, ההטבות הכלכליות והמדיניות התקציבית.

יוזמי החוק וחברי הכנסת התומכים בו הדגישו בדיונים כי מטרתו אינה להעניק פטור משירות צבאי, אלא לעגן את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל ולהעניק לבתי המשפט שיקול נוסף בעת איזון בין ערכים חוקתיים שונים.

ח"כ ינון אזולאי אמר כי החוק נועד להוות "משקולת" נוספת בפני השופטים, ואילו ח"כ יצחק פינדרוס ציין כי מטרתו להציב את לימוד התורה כערך יסוד לצד ערכים נוספים במשפט הישראלי.