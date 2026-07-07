חילי טרופר ומפלגת "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל הודיעו בצהריים (שלישי) כי סיכמו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות ועל הקמת כוח פוליטי מאוחד.

בהודעה משותפת נמסר כי מטרת המהלך היא להוביל להקמת "ממשלה ציונית רחבה". עוד צוין כי מדובר במהלך ראשון בדרך ליצירת כוח פוליטי ציוני חדש ומשמעותי.

מוקדם יותר דווח בכאן חדשות כי לרשימה החדשה צפויים להצטרף גם שירה שפירא, אמו של גיבור ישראל סמ"ר ענר שפירא ז"ל, ואליסף פרץ, בנה של כלת פרס ישראל מרים פרץ.

המהלך מגיע לאחר שכשלו המגעים שניהל הנדל עם יו"ר כחול לבן בני גנץ. בשבועות האחרונים קיים הנדל שיחות במקביל עם גנץ ודדי שמחי, לצד מגעים עם טרופר, שבסופו של דבר הבשילו, לפי הדיווח, לכדי שיתוף פעולה.

על פי סקר "כאן חדשות" האחרון, הן מפלגת "המילואימניקים" בראשות הנדל והן מפלגת כחול לבן בראשות גנץ אינן עוברות את אחוז החסימה.

הסקר בחן גם תרחיש של איחוד בין גנץ, הנדל ודדי שמחי, שהעניק לרשימה המאוחדת שבעה מנדטים, אך גם בתרחיש זה לא נרשמה הכרעה בין גושי המפה הפוליטית.