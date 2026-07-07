מפלגת ש"ס תקפה היום (שלישי) בחריפות את יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, בעקבות סרטון שפרסמה מפלגתו נגד אפשרות להקמת ממשלה בשיתוף המפלגות החרדיות.

בסרטון שהופץ הוצגו האפשרויות העומדות בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכבת ממשלה, אשר הוגדרה בו כ"ממשלת השתמטות".

בקריינות הסרטון נאמר לצד הצגת תמונת נתניהו וחברי כנסת חרדים כי "לנתניהו אין ממשלה בלי המפלגות הלא-ציוניות".

בתגובה פרסמה ש"ס הודעה חריפה שבה נאמר כי "איזנקוט חצה היום קו אדום. רמטכ"ל לשעבר מעז להטיל דופי באלפי לוחמי צה"ל ממוצא מזרחי, אנשי מילואים ומשפחות שכולות, רבים מהם שומרי מסורת ומצביעי ש"ס, ולכנות אותם 'לא ציוניים'. זו אמירה מסיתה, מתנשאת ומנותקת מהמציאות".

עוד הוסיפו במפלגה כי "המדהים הוא שדווקא כלפי הערבים שאינם מתגייסים ואינם ציונים, איזנקוט לא רק שאינו משמיע מילת ביקורת, אלא אף מתרפס בפניהם. הסיבה ברורה: בלי המפלגות הערביות אין לאיזנקוט ממשלה!"