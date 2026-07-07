הקלטות מכנס בהשתתפות ראש השב"כ דוד זיני שנחשפו ב-i24NEWS שופכות אור על הביקורת שלו כלפי דרגי הפקידות.

"יש לי אג'נדה ואני רוצה לקדם אותה - זה תפקידי", אמר זיני. "הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהן הוא מופקד, וניכר כי אנשים התבלבלו בתפקידם. יכולים שרים להנחות איקס - ויקח שמונה חודשים להוציא לפועל את המשימה. אני עושה מזעור נזקים בשטח. הסכמתי להיות ראש שב"כ בגלל יכולת להיות נאמן לדרג הנבחר".

זיני הוסיף "הסיבה שהסכמתי היא שבנושא הזה הרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. יש לי מנוע פנימי, יש לי תפיסת עולם, אני לא מריונטה שזזה ברוח. יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה, זו אחריות שלי".

זיני גם מותח ביקורת על מה שהוא מערכת המשפט. "תראו כמה עורכי דין יש לנו - ויוצאים מפלצות, שפוגעות בזכויות האדם, בזכויות הפרט, בצמיחה, בכלכלה, בשגשוג, בביטחון הלאומי, בכל כיוון שאתם רוצים. משתמשים פעמים רבות בזכויות האדם ובזכויות הפרט, וזה קשקוש בלבוש. פוגעים ורומסים בשם כל מיני פרוצדורות ונהלים, הרבה פעמים לא אנשים רעים. נא לחתום על השכל הישר לפני כל דבר. עם כל הכבוד לחשיבות עורכי הדין והמשפטנים, הם כלי עזר".