זיני: ״יש לי אג׳נדה, אני רוצה לקדם אותה" צילום: דוברות

יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התייחס הבוקר (רביעי) להקלטות ראש השב"כ דוד זיני והביע תמיכה בדבריו.

לדבריו, "ראש השב"כ אמר את הדבר הברור ביותר: בדמוקרטיה מערכות הביטחון ועובדי המדינה כפופים לנבחרי הציבור שפועלים מכוח העם".

סמוטריץ' הוסיף כי, "מי שמשתלח בזיני על אמירת האמת נושא את שם הדמוקרטיה לשווא ומבקש לרמוס את החוק שקובע כי השב"כ כפוף לממשלה". עוד טען כי הביקורת נגד זיני נובעת מכך שלדבריו "זו פעם ראשונה שאדם במעמדו אומר בקול רם את האמת".

לדבריו, "הפקידים והיועצים המשפטיים מקשים על נבחרי הציבור לנהל את מדינת ישראל". הוא הוסיף כי מדובר במצב מסוכן, שלטענתו עלול להחריף אם השמאל יעלה לשלטון.

בסיום דבריו טען סמוטריץ' כי במצב כזה, "שלטון המשפטנים ימשיך לרמוס את העם ואת נבחריו".

ראש השב"כ דוד זיני דיבר בכנס של מכון ארגמן, מכון להגות בראשות ד"ר רונן שובל וסיפר "הסיבה שהסכמתי זה שהנושא שהרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים - הוא היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה איזה דעה".

"כששאל אותי ראש הממשלה אם אני מוכן להיות ראש שב"כ, מי שמכיר אותי פה יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות", אמר זיני על המעבר שלו מצה"ל לשב"כ.

"על פניו, הייתי אמור להגיד לו - אני לא כשיר. אבל אמרתי לו כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? אבל אמרתי לו אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי זה שהנושא שהרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים, הוא היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה איזה דעה. זה מחר אחרים".

בסרטון זיני נשמע אומר כי "יש לי מנוע פנימי, יש לי תפיסות עולם, אני לא מריונטה שזזה ברוח. יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה, זו זו האחריות שלי. זה תפקידי, אני צריך להיות הקטר. ומצד שני, אני חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי הציבור, ואני יכול להיות גם בשנייה אחת הקרון האחרון ברכבת, תגיד רק לאן הולכים".

"אני מסתכל על המלחמה, אני יושב בקבינט, אני מסתכל על איך משרדים תורמים למאמץ המלחמה, ואני אומר לכם - זה נס. הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהן הוא מופקד ונבחר כי אנשים התבלבלו מה תפקידם. יכולים שרים להנחות X וייקח שמונה חודשים עד שההנחיה תתממש. עבד כי ימלוך. זו רעה חולה שצריך לטפל בה".

זיני התייחס גם לאירועים במערכת המשפט ולהתנהלות עורכי הדין, ואמר: "תראו כמה עורכי דין יש לנו. יוצרים מפלצות שפוגעות בזכויות האדם, בזכויות הפרט, בצמיחה, בכלכלה, בשגשוג, בביטחון הלאומי, בכל כיוון שאתם רוצים. משתמשים פעמים רבות בזכויות האדם, בזכויות הפרט - קשקוש בלבוש. פוגעים ורומסים בשם פרוצדורות, נהלים. הרבה פעמים לא אנשים רעים. נא לחתום על השכל הישר לפני כל דבר".

"עם כל הכבוד והחשיבות לעורכי דין והמשפטנים, הם כלי עזר", אמר - וכשנשמעו מחיאות כפיים הגיב: "חבר'ה, אל תיקחו לשם. מדינה בלי מערכת משפטית חזקה היא מדינה חרבה. לא שאין לי ביקורת, אבל זה לא הנושא".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן תקף כצפוי וכתב בחשבונו ברשת X כי "הווידוי המוקלט של זיני חושף את אחת האמירות המסוכנות ביותר שנשמעו אי-פעם ממי שעמד בראש מערכת ביטחונית בישראל. ראש שב"כ אמור להיות נאמן אך ורק למדינת ישראל, לביטחונה ולחוק. נקודה. מי שנכנס לתפקיד עם אג'נדה פוליטית ומצהיר שתפקידו לשרת את השלטון ולא את המדינה, הוא סכנה לביטחון המדינה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כתב מנגד, "סוף סוף ראש ארגון בטחוני בכיר, אומר את הדבר הבסיסי במדינה דמוקרטית, שהפך לחריג באדיבות טירוף בג"ץ והיועמ"שית: 'אני כפוף לדרג הנבחר'. כעת תראו את מטורללי השמאל וכת חנפי החונטה המשפטית תוקפים אותו בחמת זעם. אל תירא דוד, אל תירא!".