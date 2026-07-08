מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי הבהיר היום (רביעי) כי משטרת ישראל תיישם כל החלטה של בית המשפט העליון, ללא קשר לעמדות אישיות.

בכנס של אגף התנועה אמר לוי: "כל החלטה של בג"ץ היא החלטה שניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו".

הוא הוסיף כי "אנחנו מייצגים את החוק ומצייתים לו. אנחנו ארגון א-פוליטי שאת דעותינו אנחנו שומרים בבית".

ההתייחסות של המפכ"ל מגיעה בעקבות ריאיון שהעניק אתמול דובר המשטרה, אריה דורון, בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב', שבו נשאל כיצד תפעל המשטרה במקרה של התנגשות בין החלטת הממשלה לבין החלטת בג"ץ.

דורון השיב כי המשטרה "תציית למי שהחוק מחייב אותנו לציית". כשנשאל מדוע אינו משיב באופן מפורש שהמשטרה תציית לבג"ץ, אמר: "אין חוק שאומר לי שאני צריך לענות בצורה שאתה רוצה. אני מתנסח במילים שלי".