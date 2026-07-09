נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ושר החוץ עבאס עראקצ'י הותקפו השבוע בידי גורמים קיצוניים, כך מדווח העיתון האמריקני "ניו יורק טיימס".

על פי הדיווח, התקריות התרחשו ביום שני האחרון, במסגרת אירועי הלווייתו של מנהיגה העליון של איראן, עלי חמינאי. התוקפים הם חלק מגורמים קיצוניים במדינה המתנגדים לניהול משא ומתן עם ארצות הברית.

במהלך ההלוויה, הותקף הנשיא פזשכיאן בידי קהל של קיצוניים שניסו להפיל אותו ארצה. ההמון המוסת תקף את הנשיא תוך שהוא צועק לעברו "מוות למתרפס". בסרטונים שונים שפורסמו ברשתות החברתיות, ושותפו בהמשך גם על ידי לשכתו הרשמית של הנשיא, נראה פזשכיאן כשהוא מתנדנד ומבולבל לחלוטין. מאבטחיו האישיים חילצו אותו מהמקום תוך שהם דוחפים את ההמון הקיצוני לאחור.

באותו היום הותקף גם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, המזוהה אף הוא עם המחנה המתון יותר במערכת הפוליטית באיראן.

לעברו של שר החוץ נזרקה אבן, והוא נאלץ להימלט אל סמטה כדי להגן על עצמו. בסרטון נוסף שהופץ ברשתות החברתיות נראו התוקפים כשהם מניפים דגלים, מקללים את שר החוץ וקוראים באופן ישיר לרצוח אותו.