סוף שבוע של "גבורה בירושלים" התקיים בבירה לפצועי משטרת ישראל ולבני משפחותיהם. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סיפר כי התרגש לקחת חלק באירוע.

השבת נערכה בשיתוף המשרד לביטחון לאומי, משרד המורשת והקרן למורשת הכותל. במהלך סוף השבוע התקיימו סיורים, פעילויות, תפילות מרגשות, מפגשים פתוחים וסעודות שבת.

השר בן גביר אמר לערוץ 7, "זה באמת דבר שלא היו בעבר במשטרה. מדובר בשיתוף פעולה בין המשרד לביטחון הלאומי, משרד המורשת, והקרן למורשת הכותל. כולם ביחד עוטפים את פצועי המשטרה, את מי שמסר נפש שנתן, והקריב ופעל למען מדינת ישראל".

השר בן גביר רוקד עם השוטרים במוצאי שבת דוברות

בן גביר הוסיף, "אני כל כך גאה להיות השר הממונה שבתקופתו נותנים יותר. היחס היה בעבר ביקר לפצועי צה"ל והיום גם פצועי המשטרה מקבלים יחס דומה".

השר התייחס לפעילות השוטרים בשבעה באוקטובר ואמר: "אלה השוטרים שבאותו יום עזבו את הכל, מסרו נפש, יצאו להילחם והצילו את מדינת ישראל"

הוא ציין כי "בשבת הזאת יש הרבה מאוד תוכניות, יש תפילות ודברי תורה וסעודות שבת, אבל הדבר הכי חשוב כאן זה הלב. לתת באמת מלב אל לב לגיבורים האלה. זו שבת של גיבורים, של גבורה, של שבת של אנשים שמקריבים והקריבו למען המדינה הזאת ואנחנו גאים להעניק להם את המעט שאפשר על דברים כל כך ענקיים שהם עשו".