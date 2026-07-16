אליהו יוסיאן, מומחה ופרשן לענייני איראן, שוחח עם הדר מילר בפודקאסט של ערוץ 7 ותיאר את סיפור חייו כיהודי שגדל באיראן עד עלייתו לישראל בשנת 2003. במהלך הריאיון תיאר כיצד גדל במערכת חינוך מוסלמית וכיצד החוויות שעבר עיצבו, לדבריו, את תפיסת עולמו.

יוסיאן סיפר כי למד במשך שנים לצד תלמידים מוסלמים, השתתף בשיעורי דת אסלאמיים ואף ביקש ללמוד אותם מתוך רצון להבין את סביבתו. לדבריו, אף שהצליח להשתלב חברתית, הוא נתקל גם ביחס מפלה כלפי יהודים, במיוחד מצד מוסלמים דתיים שהאמינו כי בני המיעוטים הם "טמאים".

בהמשך תיאר כיצד יהודים ששמרו באדיקות על זהותם ועל אורח חייהם התקשו יותר להשתלב בחברה, וכיצד לדבריו נוצרו פערים חברתיים שהשפיעו גם על היחס כלפיהם בבית הספר. הוא סיפר כי לא פעם מצא את עצמו נדרש להיאבק על מעמדו החברתי, חוויות שליוו אותו במשך שנות נעוריו.

לדברי יוסיאן, אותן חוויות הובילו אותו למסקנה כי "במזרח התיכון אין מקום להפסיד", וכי תפיסה זו ממשיכה ללוות אותו גם כיום. הוא קשר בין ניסיונו האישי לבין השקפתו על המציאות הביטחונית בישראל ואמר כי ניצחון הוא תנאי ליצירת הרתעה ומעמד באזור.

בהמשך הריאיון סיפר על עלייתו לישראל בגיל 23, לאחר שבחר שלא להישאר באיראן. הוא תיאר את הקשיים הראשונים בארץ, את החלטתו להתנדב לשירות בצה"ל למרות שקיבל פטור, ובהמשך את שירותו הממושך ביחידה 8200 לאחר שבני משפחתו עלו לישראל ואפשרו את השלמת הליך הסיווג הביטחוני.

יוסיאן התייחס גם לעזיבתו את השירות לאחר שהפך לדמות מוכרת בתקשורת. לדבריו, הוא התבקש לבחור בין המשך השירות לבין פעילותו הציבורית, ובחר לעזוב משום שהוא מבקש להשפיע על השיח הציבורי ואף שוקל כניסה לחיים הפוליטיים. "אם רוצים ליישם את מה שאנחנו מאמינים בו, בסוף זה חייב לקרות בפוליטיקה".