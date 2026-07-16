העיתון "וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות של ארצו באיראן.

על פי הדיווח, האפשרויות הנבחנות כוללות את הגברת התקיפות האוויריות, שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים איראניים ליד מצר הורמוז, והפצצת אתר מבוצר שעלול לשמש לפעילות גרעינית חשאית. בימים האחרונים ערך טראמפ דיונים בנושא עם סגנו ג'יי.די ואנס, שר המלחמה פיט הגסת', מזכיר המדינה מרקו רוביו ויו"ר המטות המשולבים דן קיין.

בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הלילה (חמישי) כי סיים גל תקיפות ממוקד נגד יעדים צבאיים באיראן. בהודעת הפיקוד נמסר כי הכוחות תקפו באמצעות חימוש מדויק מפקדות איראניות, אתרי הגנה אווירית, יכולות טילים וכטב"מים, ומתקני מעקב חופיים במספר מוקדים - כולל בעיר הנמל בנדר עבאס.

מהצבא האמריקני נמסר כי התקיפות נועדו לשחוק את יכולתה של טהרן לאיים על כלי שיט מסחריים החוצים את מצר הורמוז. עוד צוין כי במסגרת גל תקיפות מוקדם יותר שנמשך 90 דקות, הותקפו אתרי הגנת חוף וטילי שיוט באי טונב הגדול. "צבא ארצות הברית בא בחשבון עם איראן בהנחיית המפקד העליון", חתם פיקוד המרכז את הודעתו הרשמית.

מוקדם יותר נשא טראמפ דברים בוועידת הביטחון והחדשנות של פנסילבניה ואמר כי "איראן תובס בקרוב מאוד". לדבריו, "אנחנו מצליחים מאוד מול איראן. הרפובליקה האסלאמית של איראן ממש לא מרוצה כרגע".

טראמפ המשיך: "זה היה צריך להיעשות לפני 47 שנים. זה היה צריך להיעשות לפחות במהלך תקופת 47 השנים הללו, וזה לא נעשה. נשיאים אחרים לא עשו את מה שנכון. הם היו צריכים לעשות את זה מזמן, זה היה הרבה יותר קל".

הנשיא האמריקני טען כי האיראנים "רוצים להגיע להסדר באופן נואש. הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, והם אכן רוצים להגיע להסדר. אנחנו נגלה אם נגיע איתם להסדר או שפשוט נסיים את הסיפור".

כמו כן, מתח ביקורת על הנשיא לשעבר ברק אובמה, שחתם על הסכם הגרעין ב-2015 - הסכם שטראמפ נסוג ממנו במהלך כהונתו הראשונה. "הוא היה גרוע מאוד בנושא איראן כי הוא בעצם נתן להם את הכסף. הוא חתם על - איזה הסכם איום ונורא. הוא הפנה עורף לישראל ופנה לאיראן. וזאת חלק מהסיבה שאנחנו תקועים עם כל המצב הזה", הצהיר טראמפ.