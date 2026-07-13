אישה כבת 80 טבעה הערב (שני) למוות בחוף מכמורת, לאחר שנמשתה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה.

בשעות הערב המוקדמות התקבל דיווח במוקד מד"א במרחב שרון על אישה שטבעה בחוף. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי וביצעו בה פעולות החייאה מתקדמות.

חובשים ופראמדיקים ניסו להשיב את ליבה לפעילות באמצעות עיסויים והנשמות, אולם בסיום המאמצים נאלצו לקבוע את מותה.

חובש בכיר במד"א, בנימין מגוז, אמר, "הובילו אותנו אל אישה כבת 80 שהייתה מחוסרת הכרה לאחר שטבעה בחוף. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהיא ללא דופק וללא נשימה".

הוא הוסיף כי יחד עם צוותי רפואה נוספים "התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, שבסופן לצערנו נאלצנו לקבוע את מותה".