חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד התראיין הבוקר ברדיו 103fm, תקף בחריפות את הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר בעקבות מכתב האזהרה ששיגר על מחסור חמור של שבעה עשר אלף חיילים בצה"ל.

שקלים טען כי התערבותו של הרמטכ"ל בסוגיית חוק הגיוס חורגת מסמכותו ופוגעת במינהל התקין. חבר הכנסת הדגיש כי לשיטתו על מפקד הצבא לפעול מול הדרג המדיני באופן ישיר ובתוך המערכת בלבד.

"ראש המטה הכללי צריך להיות החייל מספר אחת ותו לא" הצהיר שקלים. "הוא לא אמור להיות מחוקק והוא לא אמור להיות קובע מדיניות. הוא יכול להגיד את דבריו בחדרי חדרים לראש הממשלה ולא להוציא את זה החוצה. הוא לא דרג מדיני, הוא התבלבל מאוד וחבל שהוא אמר את זה. זה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לתקן כדי להחזיר את המינהל התקין".

כאשר נשאל האם הרמטכ"ל צריך להיות מודח מתפקידו בעקבות המכתב, השיב חבר הכנסת: "ברגע שהרמטכ"ל מדבר בצורה כזו ותוקף את המחוקקים, מבחינתי הוא לא יכול להמשיך בתפקידו. אני לא אומר שבמקרה הזה, אבל במינהל תקין ככה זה היה צריך להיות. יש לי הערכה אדירה לאייל זמיר על כל מה שהוא עושה, אבל עם כל הכבוד, קצת התבלבלנו. על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים ללמוד את הלקח מהשבעה באוקטובר, שהצבא יתעסק בלהיות צבא. אני רוצה שזמיר יבוא ויגיד לי כמה מחבלים הוא יודע לחסל לפי תוכניות הדרג המדיני, ותו לא. אני לא רוצה שיתעסק איתי במדיניות, בהשלכות ובשרביטי ערכים".

שקלים דחה על הסף את הטענה כי הממשלה מתעלמת מאזהרות הרמטכ"ל מתוך רצון לשמור על שרידותה הפוליטית, וכינה אותה "שטויות". הוא ציין כי הוא מסכים שיש צורך בחיילים ופועל לשם כך, אך הדגיש כי הוא שואף להגיע לגיוס ושוויון בצורה מוסכמת ובאהבה, תוך קבלת הציבור החרדי ולא פסילתו. לדבריו, הבלבול בתפקידים בין הדרגים הוביל לאירועי השבעה באוקטובר, שכן הדרג הפיקודי חשב שהוא מנהל את המדינה, דבר שגרם להשלכות קשות ולניסיונות לחנך את נבחרי הציבור.

בהמשך הריאיון התייחס שקלים לעימות בין חבר הכנסת דוד ביטן לראש הממשלה בנימין נתניהו סביב סוגיית השריונים ברשימת המפלגה, והביע תמיכה בצורך לרענן את הרשימה, אך הביע התנגדות להיקף השריונים המתוכנן. "יש עניין של פרופורציות. אני מתנגד לדרישה הראשונית שדיברה על עשרה או אחד עשת שריונים, ואפילו למה שנסגר עכשיו עם שמונה שינויים", אמר, והוסיף כי ישנם חברי כנסת רבים וחרוצים.

שקלים סיכם את הקדנציה האחרונה שלו בכנסת, ציין כי הוא נחשב לאיש אמונו של ראש הממשלה וכי הגיש כחמישים הצעות חוק, מתוכן ארבע נכנסו לספר החוקים. "עם כל הכבוד לכל מיני כוכבים ואנשים זוהרים, אני רוצה שבסוף הנבחרים יהיו קשובים לציבור ויבואו מתוכו, ולא יבוא איזה כוכב שלא ייתן תמורה", חתם את דבריו.