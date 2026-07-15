פרופ' אשר כהן, מומחה למדע המדינה, אמר בריאיון לערוץ 7 כי מפלגות חדשות המבקשות להתמודד בבחירות צריכות לשקול איחודים אם אינן צפויות לעבור את אחוז החסימה.

לדבריו, מספר בעלי זכות הבחירה ממשיך לגדול, ולכן גם מספר הקולות הדרוש למעבר אחוז החסימה גבוה במיוחד.

כהן אמר כי, "אם אתה רואה נתון שבו אתה לא עובר את אחוז החסימה, ומפלגה קרובה אליך גם לא עוברת, אבל יחד אתם עוברים, ברור שצריך לעשות איחוד". הוא הזהיר כי אם כמה מפלגות קטנות יתמודדו בנפרד, "אנחנו עלולים לראות פה שיא חדש של עשרה אחוזים מהקולות הולכים לאיבוד".

לדבריו, בעבר כבר נרשמו מערכות בחירות שבהן מאות אלפי קולות ירדו לטמיון לאחר שמפלגות לא עברו את אחוז החסימה. כהן הוסיף כי כל מפלגה צריכה להביא בחשבון את הסיכון הזה בבואה לקבל החלטה על התמודדות עצמאית.

כהן קרא לבטל את אחוז החסימה וטען כי המנגנון אינו משיג את מטרותיו. "אחוז החסימה זה מנגנון שלא מילא אפילו אחר ציפייה אחת שציפו ממנו. הוא לא הקטין את מספר המפלגות, הוא לא הקטין את הסחטנות, וכל מה שהוא עשה זה רק בזבוז קולות", אמר.

עוד הוסיף כי לדעתו אין צורך באחוז חסימה כלל, וכל מפלגה שתגיע למנדט ראויה לשבת בכנסת. הוא הציע לבחון חלופות, ובהן אפשרות לבריתות עודפים בין יותר משתי מפלגות, שלדבריו יאפשרו לצמצם את אובדן הקולות מבלי לחסום כניסת כוחות פוליטיים חדשים.

בהמשך הריאיון התייחס כהן גם לחוק יסוד לימוד תורה שאושר בכנסת. לדבריו, מדובר ב"עוד אחד מהניסיונות לרצות את החרדים באמצעות חוק שהוא בעיקר סמלי", והוסיף כי החוק מעורר שאלות חוקתיות משום שאינו מגדיר מהו "לימוד תורה" ואילו מסגרות הוא כולל. "אני לא ראיתי שמדובר על סוג לימוד תורה, לפי החוק יכול להיות ערך גם ללימוד תורה רפורמי או קונסרבטיבי", הוסיף.

כהן התייחס גם לפסיקת בג"ץ בעניין הרכב מועצת הרשות השנייה ואמר כי מדובר בסוגיה מורכבת המשקפת, "אקטיביזם רדיקלי", כלשונו. לטענתו, העובדה שמועצת הרשות כבר התכנסה לשתי ישיבות, לצד החלטת בג"ץ שלפיה ניתן לפעול גם ללא קוורום של עשרה חברים, יוצרת מצב שבו, "האקטיביזם יוצא באופן מפורש נגד לשון החוק".

בהתייחסו להחלטת הממשלה שלא לציית לפסיקה אמר כהן, "זה חלק ממשבר חוקתי מתמשך ואני לא בטוח מה יצא מזה בפועל".