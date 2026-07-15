אלפי אנשי חינוך של רשת נעם צביה השתתפו בכנס השנתי "היינו כחולמים" שנערך בירושלים. במהלך הכנס שוחח מנכ"ל הרשת ינקי פרידמן עם ערוץ 7 והציג את התפתחותה של הרשת לאורך השנים.

"היום הזה הוא יום רשתי שלנו", אמר פרידמן ושיתף כי "פעם בשנה אנחנו מזמינים את כל המורים והר"מים, המחנכות, היועצים והיועצות, המנהלים והראשים לבוא לירושלים, לקבל עוז ותעצומות, להתמלא ברוחניות וגם לתת לנו כוח להמשיך. זה מפעל דו-צדדי".

כשנשאל כיצד אפשר לדבר על חלומות בעולם החינוך, המלא ביעדים, ציונים ובגרויות, השיב כי דווקא שם מתחיל הכול. "אפשר לחלום וחובה לחלום", אמר, וסיפר כי חלומה של הרשת החל לפני 55 שנים עם כיתה אחת של שבעה תלמידים, ובהמשך נוספה כיתת בנות קטנה. כיום, לדבריו, פועלים ברחבי הארץ כ-70 מוסדות, "ממעלות בצפון ועד אילת בדרום".

לדבריו, ייחודה של רשת נעם צביה הוא בשילוב בין מחויבות עמוקה לתורה לבין ציונות, בתוך מערכת החינוך הממלכתית-דתית. "הרשת שלנו מנסה להיות בתוך החינוך הממלכתי-דתי הסמן התורני מאוד והציוני מאוד", אמר, והוסיף כי למרות המגוון הרחב של הציבור התורני-ציוני, הרשת פועלת לתת מענה לקהילות שונות ולשמור על תחושת משפחה אחת.

את תחושת המשפחתיות הזו, לדבריו, אפשר היה לראות גם בכנס עצמו, שנערך במהלך חופשת הקיץ. "המורים שלנו, כמו שאנחנו רואים אותם, הם גם רואים אותנו כמשפחה, ולמשפחה באים גם בחופש. כשבאים לקבל חיזוקים, זה לא משנה שבאופן פורמלי זו חופשה - באים להתחזק".