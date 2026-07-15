שר העלייה והקליטה אופיר סופר החליט לפרוש מהפוליטיקה בצל הפערים בינו לבין יו"ר מפלגת הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' בין השאר גם על על חוק הגיוס. סופר הודיע מראש לסמוטריץ' על כוונתו.

"החלטתי שלא להעמיד את מועמדותי לכנסת הבאה. אמשיך לפעול במסירות עד להשלמת הקדנציה. תודתי נתונה ליו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ’, על שנים של אמון ועשייה משותפת ולראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, על ההובלה והניווט בתקופה מורכבת ומאתגרת זו", כתב סופר.

הוא הוסיף "מדינת ישראל חייבת להמשיך ולבצר את ביטחונה ולהעמיד קיר ברזל יצוק ואיתן, אך גם כזה הנשען על רוח, ערכים ואחדות. חובה על כולנו לטפח רוח מאחדת בעם בישראל. השכול ופצעי המלחמה יישאו עמם צלקות שלא יגלידו במהרה. אלה יזכירו לכולנו, מדי יום, את גודל האחריות והמחויבות לדרך נכונה".

לדבריו "על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על בטחון המדינה. שיח של חוסן לאומי, אמונה בצדקת הדרך ואמונה במורשת ישראל ובנצח ישראל".

יו"ר מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הגיב: "קיבלתי בצער את החלטתו של חברי ושותפי לדרך הפוליטית לאורך שנים רבות, השר אופיר סופר, שלא להתמודד לכנסת הבאה. אופיר מבטא קול חשוב בעם ישראל ובציונות הדתית ולאורך השנים הובלנו יחד עשיה חשובה למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. הכל בסגנונו הפוליטי הנעים והייחודי.

אני מכבד את החלטתו ואני סמוך ובטוח שאופיר, גיבור ישראל בצבא ובאזרחות, ימצא את האתגר הבא לשרת בו את עם ישראל ומדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו", הוסיף סמוטריץ'.

בחודשים האחרונים נרשמו מחלוקות בין סופר ובין יו"ר מפלגתו בנוגע לחוק הגיוס ולחוקים נוספים שביקשו המפלגות החרדיות לקדם. סופר אף נעדר אתמול מההצבעה על חוק להפסקת מעצר עריקים חרדים.