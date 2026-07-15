המבוקש נעצר בשכם דוברות המשטרה

מסתערבי מג"ב איו"ש, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, עצרו מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור בעיר שכם, שבגזרת חטיבת שומרון. המבוקש הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי.

על פי הודעת המשטרה, כוח המסתערבים הגיע באופן סמוי אל המבנה שבו הסתתר המבוקש. לאחר השלמת ההיערכות במרחב עבר הכוח לפעילות גלויה וקרא לו לצאת ולהסגיר את עצמו.

המבוקש נענה לקריאות, יצא מהמבנה ונעצר על ידי לוחמי מסתערבי מג"ב איו"ש ללא התנגדות. במשטרה ציינו כי לכוחותינו שלום.

במשטרה מסרו כי "לוחמי משמר הגבול, יחד עם לוחמי צה"ל ובהכוונת שירות הביטחון הכללי, ימשיכו לפעול בנחישות, ימים ולילות, לסיכול פעילות טרור ולמעצר מבוקשים, במטרה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".