לשכת עורכי הדין פרסמה הבוקר (חמישי) את נתוני בחינות ההסמכה של הלשכה. מהנתונים עולה כי רק 42.6% מכלל הנבחנים במועד הקיץ של בחינות ההסמכה עברו את הבחינה.

בקרב 1,809 הנבחנים שניגשו לבחינה בפעם הראשונה עמד אחוז המעבר על 60.8%, עם ציון ממוצע של 61.2. מתוך 493 שנבחנו בפעם השנייה עברו 21.3% בלבד, ואילו בקרב 617 הנבחנים שניגשו בפעם השלישית ומעלה עמד אחוז המעבר על 6.3% בלבד, עם ציון ממוצע של 47.5.

מדובר בירידה ניכרת לעומת מועד הקיץ בשנה שעברה, שבו עברו את הבחינה 59.5% מכלל הנבחנים. גם בקרב הנבחנים לראשונה נרשמה ירידה, מ־77.8% במועד הקיץ 2025 ל־60.8% במועד הנוכחי.

בדירוג מוסדות הלימוד הובילה האוניברסיטה העברית עם 89.6% מעבר וציון ממוצע של 67.9. אחריה דורגו אוניברסיטת תל אביב עם 82.6%, אוניברסיטת בר־אילן עם 76.7%, המכללה למינהל עם 74.6% ואוניברסיטת חיפה עם 74%.

בהמשך הדירוג ניצבו המרכז האקדמי פרס עם 66.9% ומכללת ספיר עם 65.9%, לפני אוניברסיטת רייכמן שבה עמד אחוז המעבר על 54% בלבד. בתחתית הרשימה דורגו המרכז האקדמי למשפט ועסקים (33.3%), מכללת נתניה (32%), הקריה האקדמית אונו (28.1%), המכללה האקדמית צפת (23.4%), שערי מדע ומשפט (20.3%) והמרכז האקדמי כרמל, שבו אף אחד מ־21 הבוגרים שנבחנו לא עבר את הבחינה.

בסך הכול עמד אחוז המעבר של בוגרי כלל האוניברסיטאות על 78.6% בציון ממוצע של 61.2, לעומת 35.7% בלבד בקרב בוגרי המכללות, עם ציון ממוצע של 55.4. בקרב המתמחים בפרקליטויות השונות נרשם אחוז המעבר הגבוה ביותר - 79%, בעוד שבקרב המתמחים במשרדי עורכי דין פרטיים, שהיוו את קבוצת הנבחנים הגדולה ביותר, עמד אחוז המעבר על 37.4%.

עוד עולה מנתוני הלשכה כי בקרב 43 מתמחים שנבחנו במתכונת המקוצרת המיוחדת עבור חיילי מילואים, אחוז המעבר עמד על 58.1%, והציון הממוצע שלהם היה 61.4.