יום לאחר שבג"ץ ביטל את מינויו הקבוע של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, שר הבינוי והשיכון חיים כץ חתם היום (חמישי) על כתב מינויו כממלא מקום מנכ"ל רמ"י.

המינוי נעשה לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה ובהמשך לפסיקת בג"ץ. אליהו יכהן בתפקיד החל מהיום, לתקופה של שלושה חודשים או עד למינוי מנכ"ל קבוע - לפי המוקדם.

אתמול הודיע בג"ץ על ביטול מינויו של אליהו כמנהל רשות מקרקעי ישראל, אך קבע כי הליך המינוי לא ייפתח מחדש, אלא יחזור לוועדת האיתור. במסגרת ההחלטה נקבע כי ניתן למנות את אליהו לממלא מקום עד להשלמת ההליך.

לפני כשבוע וחצי המליצו שופטי בג"ץ במהלך הדיון בעתירות לבטל את המינוי ולהחזיר את הסוגיה לוועדת האיתור, שתראיין מחדש את שלושת המועמדים הסופיים, לצד החלפת שניים מחבריה.

בהמשך הודיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר חיים כץ כי הם מקבלים את הצעת בית המשפט.

לפי ההודעה שהוגשה, ועדת האיתור תתכנס בהרכב מעודכן, ותוכל, אם תמצא לנכון, לראיין גם מועמדים נוספים מבין 14 המועמדים שהתמודדו בהליך המקורי. עד להשלמת הליך המינוי, נקבע כי ניתן למנות את אליהו לממלא מקום מנכ"ל הרשות.