בדיווח ברשת sky news הבריטית פורסם כי שר הסחר הבריטי כריס בראיינט, הודיע על כוונת ממשלתו לגיבוש איסור על יבוא, יצוא ומתן שירותים ליישובים הישראליים ביהודה ושומרון.

לדברי השר, משרדי הסחר והחוץ בבריטניה עובדים על גיבוש מתווה מפורט ליישום החרם. בראיינט ציין כי הממשלה בוחנת אפשרות להסתמך על תקנות הסנקציות הקיימות על מנת ליישם את המהלך בהקדם, במקום לקדם חקיקה חדשה שעלולה לקחת זמן.

עוד הוסיף בראיינט כי בכוונת הממשלה לכלול באיסור גם מתן שירותים. בין היתר הזכיר אפשרות לאסור על חברות בריטיות להעניק משכנתאות, שירותי תיווך, ראיית חשבון או שירותים משפטיים הקשורים ליישובים.

השר הבריטי הבריטי סיפר כי אחד האתגרים המרכזיים ביישום האיסור הוא זיהוי מקורם של מוצרים. לדבריו, מוצרים שמקורם ביישובים מסומנים לעיתים כתוצרת ישראל, דבר המקשה על אכיפת מגבלות המכס ועל מעקב אחר תנועת הסחורות.

עוד צוין בדיווח כי ממשלת בריטניה מתנגדת לאורך השנים ליישובים הישראליים ביהודה ושומרון, בטענה שהם מפרים את המשפט הבינלאומי ומהווים איום על פתרון שתי המדינות. עד כה הודיעה הממשלה כי היא בוחנת את האפשרויות העומדות בפניה, אך טרם אימצה באופן רשמי איסור סחר.