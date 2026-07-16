יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס בריאיון לעמרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' למצבה של מפלגתו בסקרים ואמר כי למרות הנתונים, למפלגתו יש ציבור רחב. לדבריו, "יש ציבור, הוא פשוט לא יודע את זה".

כשנשאל מיהם הבוחרים הפוטנציאליים שלו, השיב גנץ כי מדובר ב"כל הציבור השפוי בישראל, אם הוא לא מגזרי". הוא הוסיף, "אני הולך ברחוב ומקבל הרבה מאוד פניות כמו 'אל תפסיק', 'תנצח', 'אנחנו חושבים כמוך', אני רוצה להציג אחדות ציונית רחבה. אני מבין שהדרך היא קשה, אני עוד יותר מבין שהיא חיונית".

גנץ אמר כי הוא מעריך שדבריו יעוררו ביקורת ברשתות החברתיות, ואמר, "מישהו יקרא את מה שאנחנו מדברים עכשיו ויקשקש את עצמו לדעת ברשת: 'בני גנץ תפסיק לבלבל את המוח בלה בלה בלה', אני אשתדל לשכנע כמה שיותר אנשים".

בהמשך הריאיון טען שר הביטחון לשעבר כי מחנה המרכז צריך להתאחד במסגרת פוליטית אחת. לדבריו, המרכז צריך להתרכז לכדי "ארגון פוליטי אחד שמייצג את הרעיון הזה - ויוכל לכפות ממשלה כזאת".

בהתייחסו למערכת הבחירות הקרובה אמר גנץ כי הוא פועל "להקים את 'הגוש של ישראל'". הוא הוסיף כי הוא משוכנע שזהו המהלך הנדרש והזהיר כי אם הדבר לא יקרה, "נלך לממשלה צרה שנשענת על המפלגות הערביות".