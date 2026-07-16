מועצת התכנון העליונה אישרה להפקדה את התוכנית להכפלת כביש 465, כביש רוחב מרכזי המחבר בין מזרח בנימין למערבה ומהווה ציר תחבורה משמעותי עבור תושבי האזור.

התוכנית, שקודמה במשך מספר שנים בשיתוף מועצת בנימין וגורמי התכנון, כוללת הרחבה ושדרוג של הכביש העובר בסמוך ליישובים נווה צוף, עטרת והיישוב החדש משעול.

במועצת בנימין אומרים כי הכפלת הכביש צפויה לשפר את הבטיחות, לקצר את זמני הנסיעה, לחזק את הקישוריות בין חלקי בנימין ולהקל על הנסיעה לכיוון מרכז הארץ.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, בירך על אישור התוכנית ואמר כי מדובר במהלך תחבורתי ואסטרטגי משמעותי.

"הוצאתו של המהלך הזה אל הפועל תשפר משמעותית את איכות חיי התושבים, תחזק את החיבור בין מזרח למערב בנימין ותהווה צעד נוסף בדרך להבאת מאות אלפי תושבים לחבל בנימין", דברי גנץ.

הוא הוסיף: "מעבר לחשיבות התחבורתית והאסטרטגית, המהלך הזה הוא מסר ברור לרשות הפלסטינית המושחתת ומעודדת הטרור, לאוניברסיטת החמאס בביר זית ולעיירת הרפאים רוואבי: מדינת ישראל ממשיכה לבנות, לפתח ולחזק את אחיזתה במרחב. אנחנו שמים קץ לחלום המדינה הפלסטינית המעוות וההזוי באמצעות פיתוח ההתיישבות וקידום תשתיות התחבורה. כביש חוצה בנימין יהפוך בשנים הקרובות לאוטוסטרדה שתחבר בין מרכז הארץ לבקעת הירדן, כך שניתן יהיה להגיע משוהם ומנתב"ג לירושלים במהירות ובבטיחות".

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הוסיף: "אנחנו ממשיכים לבנות את ארץ ישראל הלכה למעשה. מדובר בבשורה אדירה לכל תושבי בנימין. הכפלת כביש החשוב הזה תייצר בטיחות, ביטחון ואיכות חיים אחרת לגמרי. מדובר בעוד אבן דרך משמעותית במהפכת הכבישים והתשתיות ביהודה ושומרון".