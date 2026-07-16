שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת', הודיע על השקת תוכנית חדשה לבדיקות טסטוסטרון בקרב חיילי צבא ארצות הברית.

במסגרת התוכנית, חיילים בני 30 ומעלה יעברו בדיקות שנתיות כחלק מהבדיקות הרפואיות התקופתיות, בעוד שחיילים מתחת לגיל זה יוכלו לבחור להיבדק מרצונם.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות אמר הגסת' כי מטרת המהלך היא לאפשר לחיילים לפעול "במיטבם" ולשמור על כוחם, חוסנם ומוכנותם הנפשית והמנטלית. הוא הדגיש כי קבלת טיפול חלופי בטסטוסטרון תהיה וולונטרית וכי היוזמה "אינה עוסקת בשיפור מלאכותי של ביצועים".

הפנטגון לא השיב לשאלות בנוגע למחקרים או לנתונים המדעיים שעליהם מתבססת ההחלטה, ולא הבהיר אם גם חיילות יוכלו לעבור הערכה לטיפול הורמונלי המבוסס על אסטרוגן. מהודעתו של הגסת' עלה כי התוכנית מתייחסת לחיילים, אולם לא הובהר אם הכוונה היא לגברים בלבד.

ההכרזה מגיעה לאחר שבשנים האחרונות גבר הפיקוח על השימוש בטסטוסטרון ובחומרים דומים בקרב יחידות העילית של צבא ארצות הברית. לאחר מותו של מועמד ליחידת אריות הים בשנת 2022 נמצאו ברשותו חומרים ובהם טסטוסטרון, ובעקבות זאת הודיע חיל הים על תוכנית לבדיקת חומרים הורמונליים המעודדים בניית שריר.

ברקע המהלך פועלים בכירים נוספים בממשל טראמפ להרחבת הגישה לטיפולי טסטוסטרון. בחודש שעבר הציע מינהל המזון והתרופות האמריקני להקל את מגבלות המרשם על תכשירי טסטוסטרון, אף שההתוויה הקיימת מיועדת לגברים הסובלים מהיפוגונדיזם - מצב רפואי הגורם לרמות נמוכות במיוחד של ההורמון.

לצד מחקרים שהצביעו על תועלת אפשרית של טיפול בטסטוסטרון במצבים מסוימים, ההנחיות הרפואיות המקובלות אינן ממליצות על בדיקות סקר גורפות. בדרך כלל מומלץ לשקול טיפול רק אצל מטופלים הסובלים מתסמינים מתאימים ושאצלם תועדו רמות נמוכות של ההורמון בשתי בדיקות דם נפרדות.

המהלך עורר ביקורת מצד מחוקקות דמוקרטיות בעלות רקע צבאי. הסנאטורית תמי דאקוורת' וחברת הקונגרס כריסי הולאהן קראו להרחיב את בדיקות ההורמונים לכלל המשרתים והמשרתות, וטענו כי אם הצבא בוחר לקדם בדיקות מסוג זה, יש לאפשר אותן גם לנשים.