פרטי חקירת הרצח שמסעירים את ירושלים ממשיכים להיחשף.

הותר לפרסום כי אגם צרפי היא החשודה המרכזית במעורבות ברצח בניהו רזי בירושלים.

על פי החשד, הרצח תוכנן מראש, ובמסגרת החקירה בודקת המשטרה את חלקה של צרפי באירועים שהובילו למותו של רזי.

לפי החשד, צרפי פנתה לגורמים פליליים לאחר שלטענתה הייתה נתונה לאלימות מצד רזי. בהמשך, כך חושדת המשטרה, יצאה לזירת האירוע כחלק משרשרת המעשים שנחקרת בימים אלה.

בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרה של צרפי בשבעה ימים נוספים, לאחר שקבע כי קיים חיזוק לחשדות נגדה. מנגד, באמצעות סנגורה, היא מכחישה כל מעורבות ברצח.

במשטרה ממשיכים לחקור את נסיבות הרצח ואת השתלשלות האירועים שקדמה לו. במסגרת החקירה נבדקים גם חשדות למעורבותם של חשודים נוספים ולשיבוש מהלכי חקירה.

ביום ראשון נעצרו שישה חשודים במעורבות ברצח בניהו רזי, בן 19 מגבעת זאב, שנרצח בשכונת נחלאות בירושלים. המשטרה ממשיכה בפעולות החקירה, בעוד החשדות נגד אגם צרפי עומדים במרכז הפרשה והיא מוסיפה להכחיש את המיוחס לה.