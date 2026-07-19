השר בן גביר ערוץ 7

בג"ץ דן היום בעתירת ארגון "רופאים לזכויות אדם", המבקש לחייב את המדינה לאפשר הכנסת חולים מרצועת עזה לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי. לדיון הגיע גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

במהלך הדיון מתחו השופטים ביקורת על אחד המסמכים שהגישו העותרים. השופט אלכס שטיין אמר, "תמשכו את הנספח כי יש פה האשמות ואמירות נגד צה"ל ומדינת ישראל. אם לא תוציאו מהתיק יהיו לזה הוצאות".

השופטת יעל וילנר הוסיפה, "יש כאן האשמה נגד חיילי צה"ל שאין לה אח ורע", ובהמשך אמרה, "אין שום הצדקה בעולם להגיש את המסמך שמאשים את כוחות צה"ל". בעקבות הדברים הסכימו העותרים להסיר את הנספח.

נציגי המדינה טענו בדיון כי מאז 7 באוקטובר השתנתה המדיניות, וכי שר הביטחון מאשר יציאת חולים מרצועת עזה למדינות שלישיות בלבד.

לדבריהם, בחודש פברואר יצאו דרך מעבר רפיח 800 חולים ומלוויהם, בחודש שלאחר מכן 1,462 ובחודש מאי 1,820, והמדיניות נשענת על שיקולי ביטחון.

עוד ביקשו כי בית המשפט יעיין בחומר חסוי במעמד צד אחד. במהלך הדיון ציין השופט יחיאל כשר כי מדובר בכ-10 אחוזים בלבד ממספר החולים שיצאו לפני 7 באוקטובר.

לקראת פתיחת הדיון מתח השר בן גביר ביקורת על עצם קיום העתירה ועל בית המשפט העליון. בשיחה עם ערוץ 7 אמר, "פשוט שערורייה שהאנשים האלה מנצלים פעם אחר פעם את המגרש הביתי שיש להם בבית המשפט העליון. הם יודעים שזה מגרש ביתי, זה כמו שבמונדיאל ישחקו והשופט יהיה רק לצד אחד".

בן גביר הוסיף כי לשיטתו יש לקדם רפורמה מקיפה במערכת המשפט. לדבריו: "עשינו הרבה דברים, בבחירות הבאות אני הולך לדרוש רפורמה משפטית על מלא".

יו"ר ארגון בצלמו, עו"ד יהודה פואה, מתח ביקורת חריפה על הדיון. לדבריו, העתירה הוגשה בידי ארגונים שלטענתו תומכים בארגון טרור, במטרה לחייב את המדינה לאפשר טיפול רפואי בישראל.

פואה טען כי עמדת המדינה הייתה שאין מניעה שחולים ופצועים יקבלו טיפול רפואי במדינות אחרות, וכי ניתן לאפשר את יציאתם דרך מעברי הגבול בכפוף להסכמת מדינה שלישית לקליטתם. לדבריו, העותרים ביקשו כי הטיפול יינתן דווקא בישראל.

לדבריו, במהלך הדיון העירו השופטים כי יש לבחון יצירת מנגנון שיאפשר מענה למקרים הומניטריים חריגים. פואה אמר, "לא יכול להיות שלא יהיה מנגנון, לא יכול להיות שלא יהיה פתח", וטען כי משמעות הדברים היא דרישה לפתיחת אפשרות לכניסת תושבי עזה לישראל.

עוד אמר פואה כי הגיע לדיון כנציגם של 39 הורים שכולים, אך השופטת וילנר הודיעה לו, לדבריו, כי לא יתאפשר לו לטעון בעל פה משום שבית המשפט עיין בעמדתו הכתובה. הוא מתח ביקורת על ההחלטה וטען כי בעוד שהעותרים הורשו להציג את טענותיהם, למשפחות השכולות לא ניתנה אפשרות לעשות כן.

פואה הוסיף כי במסגרת עמדתו הוצגו, לדבריו, פרסומים שלפיהם העותרים תומכים בארגון טרור, וכן טענות שלפיהן לא נעשתה פנייה למדינות אחרות לצורך קליטת החולים. עוד טען כי בעבר היו מקרים שבהם גורמים שנכנסו לישראל לצורך טיפול רפואי סייעו, לדבריו, לחמאס בהעברת מידע ואמצעים, ולכן אין לפתוח מסלול קבוע שיאפשר כניסת חולים ומלווים לישראל.

לדבריו, מדינת ישראל ממשיכה לעמוד על עמדתה שלפיה ניתן לאפשר מעבר דרך שטחה למדינה שלישית שתסכים לקלוט את החולים, אך אין לאפשר את כניסתם לשטח ישראל לצורך קבלת טיפול רפואי.