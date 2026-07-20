113 בני אדם נותרו ללא קורת גג. יומיים לאחר השריפה הגדולה שפגעה בחוות גלעד, הגיע ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אל היישוב ותיאר את ממדי ההרס.

לדבריו, קרוב ל-30 משפחות נותרו ללא קורת גג, תשתיות החשמל והמים נפגעו באופן קשה, וכעת מתמקדים כלל הגורמים בהחזרת התושבים ובשיקום הקהילה במהירות האפשרית.

בריאיון לערוץ 7 שחזר דגן את השעות הראשונות של האירוע. "זה התחיל כשריפה ומאוד מהר הפך לשריפת ענק", אמר, והוסיף כי מיד כשהתברר היקף הסכנה התקבלה החלטה לפנות את כלל תושבי היישוב. לדבריו, כ-110 משפחות פונו מהמקום, בעוד כוחות הכיבוי, המשטרה, צה"ל, כיתת הכוננות, מתנדבים ותושבים רבים נאבקו במשך שעות כדי לבלום את האש.

לדברי דגן, מאות בני אדם השתתפו במאמצי הכיבוי, וחלקם אף סיכנו את חייהם ונפגעו משאיפת עשן. "הדבר הזה נגמר בלי נפגעים בנפש, אבל עם נזק אדיר", אמר, והוסיף כי שטחים נרחבים ביישוב נשרפו וכי כעת ניצבת בפני הרשויות "משימה גדולה מאוד".

עם ישראל ממשיך לתרום ולעזור לתושבי חוות גלעד >>>

במהלך הסיור סיפר דגן על מפגש עם אחת המשפחות שביתה עלה באש. "באתי לחבק אותם ולחזק אותם, והם רצו אליי ואמרו לי, 'אנחנו מבטיחים לך, אנחנו נבנה פה בית יותר גדול'. הסתכלתי עליהם ואמרתי, 'אף מנובל בעולם לא יכול לנצח עם שאלו בניו'."

בהמשך הריאיון קרא דגן להכיר בשריפה כאירוע טרור ולהקים מערך ייעודי למאבק בהצתות. לדבריו, "כל שנה אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה, ואני מצפה מרשויות הביטחון ומרשויות האכיפה להקים צוות משותף שיתייחס לטרור הזה כאל טרור". עוד אמר כי לדעתו יש להגדיר את האירוע כ"הצתה לאומנית" ולטפל בו בהתאם.

דגן התייחס גם למעצרם של שני חשודים במעורבות בהצתה. לדבריו, "מדובר בשני תושבים שהם כפי הנראה קרובי משפחה של אנשים שקשורים לטרור", וטען כי הדבר מחזק את ההבנה שמדובר באירוע בעל רקע לאומני. לצד זאת הדגיש כי המדינה חייבת להוביל את שיקום היישוב ולהעמיד לרשות התושבים את המשאבים הנדרשים.

לצד הקריאה לממשלה, ביקש דגן להודות לציבור הרחב על התמיכה הרבה. "אנחנו רואים את ההתגייסות האדירה של עם ישראל", אמר, והוסיף כי משפחה אחר משפחה שפגש ליד הבתים השרופים חזרה על אותה אמירה, "אנחנו רק רוצים לחזור, אנחנו רק רוצים לבנות".

בסיום הריאיון קרא דגן לראש הממשלה ולשרי הממשלה לקבל החלטה מיידית על תוכנית שיקום כוללת לחוות גלעד. "התמונה שאנחנו צריכים לראות היא שופלים, טרקטורים ופועלי בניין", אמר. "הניצחון שלנו הוא לבנות את חוות גלעד יותר גדולה, יותר חזקה, עם יותר משפחות, עם בתים גדולים יותר ועם תשתיות טובות יותר".