בפעילות משותפת שנערכה הלילה של היחידה המרכזית וחמ"ל רוא"ה במחוז ש"י, יחד עם לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב איו"ש ולוחמי חטמ"ר שומרון של צה"ל, נעצרו שני פלסטינים בחשד למעורבות בגרימת השריפה בחוות גלעד בשבת האחרונה.

שני החשודים הועברו להמשך חקירה בימ"ר מחוז ש"י. בשריפה נפגעו כ-30 בתים שכמחצית מהם נשרפו כליל. מחסן עצים גדול עלה גם הוא באש ונגרם לו נזק רב.

ועד היישוב חוות גלעד הגיב למעצר החשודים. "ימים ספורים לאחר האסון הכבד שבו עלו באש עשרות בתי משפחות ביישוב ומשפחות רבות נותרו ללא קורת גג, אנו מתבשרים על מעצרם של שני חשודים במעשה. ועד היישוב מודה לכוחות הביטחון והמשטרה על הפעילות המהירה שהובילה למעצר. אנו דורשים מרשויות החוק למצות את החקירה עד תום, לפעול בנחישות ולהטיל את העונשים החמורים ביותר הקבועים בחוק על האחראים למעשה נפשע זה, זהו טרור וצריך להתייחס לאירוע הזה כאל טרור.

עם ישראל ממשיך לתרום ולעזור לתושבי חוות גלעד >>>

תושבי חוות גלעד ממוקדים כעת כולם במאמצי השיקום, בבנייה מחדש ובתמיכה במשפחות שאיבדו את ביתן, אנחנו רוצים להודות לעם ישראל על התמיכה החשובה בתושבי היישוב", לשון תגובת הוועד.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוסיף: "אני מברך את מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ’י, וכלל כוחות המשטרה על הפעילות המהירה והמקצועית שהובילה למעצר החשודים בהצתת השריפה בחוות גלעד. מי שמצית, פוגע בתושבים ומנסה להטיל אימה - צריך לדעת שכוחות הביטחון ירדפו אחריו, יגיעו אליו וימצו עמו את הדין. זו המדיניות, וכך נמשיך לפעול בנחישות נגד כל מי שמבקש לפגוע בביטחון אזרחי ישראל".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיב "אני מברך את משטרת ישראל, מג"ב וחטיבת שומרון על תפיסת החשודים בהצתה בחוות גלעד. אני קורא לכלל הרשויות לשים סוף לסאגה המתמשכת, ולקבוע את המובן מאליו שמדובר בהצתה אשר בנס לא גבתה חיים רבים, והביאה לנזק קשה ליישוב מן המניין במדינת ישראל.

ממשלת ישראל חייבת להיכנס באופן מיידי לשקם את התשתיות שנהרסו ואת הבתים שנשרפו כתוצאה מההצתה ולפעול יחד עם המועצה האזורית שומרון ויחד עם ועד היישוב, להחזיר את החיים לשגרה. חוות גלעד תגדל ותצמח עוד יותר, עם הרוח הציונית הברורה והקהילה הנפלאה והמיוחדת שלה", דברי דגן.

זה הזמן להיות שותף בבניית חוות גלעד>>>

חקירת שריפת הענק בחוות גלעד מתמקדת בהשלכת סיגריה שלפי ההערכה הציתה את האש. חוקרי המשטרה איתרו במוקד השריפה בדל סיגריה, ולא נמצאו במקום חומרים נוספים שעשויים היו לשמש להצתה.

מצלמות ביטחוניות של צה"ל ושב"כ תיעדו את מוקד השריפה הראשוני ואת הרכבים שחלפו בכביש 55 בזמן שבו פרצה האש.

השריפה בחוות גלעד קובי ריכטר/ כבאות והצלה לישראל

על פי ההערכות, מדובר ברכב פלסטיני, בין היתר משום שבשעת האירוע בשבת היקף התנועה של כלי רכב ישראליים בכביש היה נמוך.