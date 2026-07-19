בזמן שמערכת הבחירות מתמקדת בזהות ראש הממשלה הבא ובמאבק בין הגושים, יש מי שמבקש להסיט את הדיון לכיוון אחר לגמרי.

אליאב ליבי, ממייסדי פורום "הביתה" שבנו דוד ליבי ז"ל, נפל בקרבות ברצועת עזה, סבור שהשאלה האמיתית אינה רק מי ירכיב את הממשלה, אלא אילו החלטות מדיניות תתקבלנה כבר ביומה הראשון.

בריאיון לעמדת ערוץ 7 במהלך ועידת הימין של תנועת "תקומה" שנערכה בתל אביב, זמן קצר לאחר שקיבל אות הוקרה על פעילותו, אמר ליבי כי הוא רואה בפרס הבעת הערכה למעגל רחב של שותפים. "האות הזה לא ניתן לי באופן אישי, אלא הוא באמת ניתן לי כנציג של כל החוות, כל המתנדבים וכל החקלאים ששומרים על המרחבים הפתוחים במסירות יומיומית", אמר.

לדבריו, גם ציבור התומכים הרחב שותף להישגים שנרשמו בשטח בשנים האחרונות. "זו עוד הוכחה שבאמת העשייה הזאת היא עשייה ציבורית בשם ציבור גדול, ולאו דווקא עשייה של אנשים פרטיים", הוסיף.

בהמשך הריאיון טען ליבי כי מפעל החוות נמצא בתנופת התרחבות, אך לדבריו הפעילות מתבצעת כיום רק בשטחי C. מכאן עבר לקריאה לשינוי מדיניות, שלדבריו ניתן לבצע באמצעות החלטת קבינט אחת. "אנחנו בפורום 'הביתה' קוראים למדינאים, קוראים לראש הממשלה, פשוט לשנות את המציאות. זה כל כך פשוט, זה בסך הכול החלטת קבינט", אמר.

ליבי ביקש לערער על תפיסות שלדבריו רווחות בציבור ביחס לשטחי A ו-B. לטענתו, מרבית השטחים אינם בנויים אלא פתוחים, והוסיף כי יש להם משמעות אסטרטגית בשל השליטה הטופוגרפית שלהם על מרכזי האוכלוסייה בישראל. "את זה חייבים לשנות", הדגיש.

בהמשך התייחס גם לחשש מפני תגובת הקהילה הבינלאומית למהלך כזה. לדבריו, "כשאנחנו נחושים ויודעים מה אנחנו רוצים, העולם מתיישר". הוא הוסיף כי לשיטתו מדובר במהלך ביטחוני הכרחי שניתן לקדם בהחלטת ממשלה, וקרא לאפשר לאיגוד החוות להרחיב את פעילותו גם לשטחי A ו-B.