היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה לבג"ץ כי מבחינתה כשלו הניסיונות להגיע להסכמות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בנוגע להתנהלות משרדו.

לטענתה "המציאות בשטח מצביעה על הפרות שיטתיות ונמשכות, אשר חלקן הגדול אף אינו מגיע לידיעת הציבור או הייעוץ המשפטי בשל היעדר דיווח מצד המשטרה, שאינה משיבה לפניות בנושא".

בהרב-מיארה טענה כי הפתרון היחיד שנותר הוא העברת השר מתפקידו. לטענתה "הניסיונות להסדיר את גבולות הגזרה באמצעות נהלים או מתווה עקרונות אינם אפקטיביים במבחן המציאות, שכן השר אינו מחויב לקיומם.

לנוכח הפגיעה המתמשכת בעצמאותה המקצועית והא-פוליטית של המשטרה, ובשל החשש ליצירת אפקט מצנן בקרב מערך האכיפה בתקופת בחירות, הסעד היחיד שנותר להגנה על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק הוא העברתו של השר בן גביר מכהונתו בממשלה", כתבה היועמ"שית בתגובתה לבגץ.

השר בן גביר הגיב להודעת היומע"שית: "גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת ה' ננצח".