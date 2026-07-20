מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה היום (שני) כי החל שלב הפיילוט בכפרים פרון, סריפא וזאותר אל-גרבייה בדרום לבנון במסגרת מנגנון היישום של ההסכם המשולש בין ישראל ללבנון.

בהודעה האמריקנית נמסר כי מדובר באבן דרך המהווה תוצאה ישירה של השיחות שהתקיימו בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון ברומא.

עוד נמסר כי ארצות הברית תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם שני הצדדים כדי ליישם את המסגרת שנקבעה ולהביאה לידי השלמה מוצלחת.

ההסכם קובע תהליך הדדי, מדורג ומבוסס תנאים, שבמסגרתו אמור צבא לבנון להשיב את סמכותו על שטח המדינה. התהליך כולל פירוק מנשקן של קבוצות חמושות שאינן כפופות למדינה ופירוק התשתיות הקשורות אליהן, באופן שיאפשר לצה"ל לפרוס מחדש את כוחותיו בהדרגה אל מחוץ לשטח לבנון.

אזורי הפיילוט נועדו לבחון את יכולתו של צבא לבנון לקבל אחריות ביטחונית מלאה ואפקטיבית בשטח. בהתאם לתוצאות היישום, אמורים להתקדם בשלבים לפריסת כוחות לבנוניים באזורים נוספים ולפריסה מחדש של כוחות צה"ל.

במסגרת ההסכם הדגישה ישראל כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. לפי נוסח ההסכמות, הפעילות הצבאית הישראלית בשטח לבנון נובעת מהאיומים הנשקפים מחיזבאללה ומקבוצות חמושות נוספות שאינן כפופות למדינה, והסרת האיום אמורה לבטל את הצורך בפעילות צבאית ישראלית או בנוכחות עתידית בלבנון.

ממשלת לבנון התחייבה מצדה לפעול להשבת הריבונות על כלל שטחה ולמנוע מכל מדינה או גורם שאינו מדינתי להשתמש בכוח בשמה ללא הסמכה מפורשת. ההסכם קובע גם כי כל ניסיון של ארגון או מדינה למלא תפקיד צבאי או ביטחוני שאינו מאושר בידי ממשלת לבנון מנוגד להחלטותיה ולאינטרסים הלאומיים שלה.

ההסכמות כוללות הקמת קבוצת תיאום צבאית בהשתתפות ובתמיכת ארצות הברית, שתפקח על יישום המסגרת. בשונה מההסכם הקודם, המהלך הנוכחי אמור להיות מלווה באופן הדוק יותר בידי הצבא האמריקני, שיסייע גם באימון צבא לבנון ובחיזוק יכולותיו.

לפי גורמים ישראליים, צה"ל צפוי להישאר בשלב זה בקו שבו הוא מחזיק כיום, ולא לסגת מאזור הבופור. תושבים לבנונים לא ישובו בשלב זה לבתיהם באזורים הרלוונטיים, והתקדמות לאזורי פיילוט נוספים תהיה תלויה בפירוק תשתיות הטרור ובהצלחת היישום בשטח.