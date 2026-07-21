בפעם השנייה בתוך שבוע, הודיעו הרשויות בסוריה על סיכול ניסיון להבריח אמצעי לחימה משטח המדינה ללבנון. לפי ההערכות, התחמושת הייתה מיועדת להגיע לידי חיזבאללה.

בהודעת רשות המעברים והמכס הסורית נמסר כי עובדי המכס במעבר הגבול ג'דיידת יאבוס חשדו ברכב פרטי שהיה בדרכו ללבנון, והעבירו אותו לבדיקה מקיפה. במהלך החיפוש, בסיוע יחידת הכלבנים (K9), אותרו אמצעי הלחימה שהוסלקו בתוך הרכב.

לפי ההודעה, ברכב נמצאו 226 פצצות קטנות, הנראות כתחמושת למטול רימונים, וכן תחמושת נוספת. נהג הרכב נעצר במקום וננקטו נגדו ההליכים המשפטיים הנדרשים.

ברשות המעברים והמכס הסורית מסרו כי לאחר השלמת הליכי התפיסה הועברו אמצעי הלחימה לגורמים המוסמכים להמשך החקירה. עוד נמסר כי הרשויות ימשיכו לפעול לסיכול ניסיונות הברחה ולשמירה על ביטחון המדינה.

בשבוע שעבר משרד הפנים הסורי הודיע כי כוחות הביטחון סיכלו ניסיון להבריח אמצעי לחימה בגבול עם עיראק, שלטענת הרשויות נועדו להגיע לידי חיזבאללה בלבנון.

במהלך הפעילות נעצרה משאית סמוך לגבול העיראקי, ובה נמצאו 150 כטב"מי נפץ, טילי נ"ט וטילים ארוכי טווח. לפי הודעת הרשויות, החקירה נמשכת במטרה לאתר את כלל המעורבים בניסיון ההברחה.

מתיעודי התפיסה שפורסמו עולה כי בין אמצעי הלחימה שנתפסו הייתה כמות גדולה של רחפני FPV מתאבדים.

עוד נראו רכיבים ובהם סלילי סיב אופטי וראשי קרב של טילי נ"ט, שלפי ההערכות נועדו להרכבה על הרחפנים בשטח לבנון, במטרה להגביר את קטלניותם.

לדברי הרשות הכללית למעברים ומכס של סוריה, מדובר במשאית גדולה להעברת נפט שהייתה אמורה להגיע לעיר החוף בניאס. אנשי המכס במעבר הגבול בין סוריה לעיראק חשדו במשאית, ערכו בה חיפוש ואיתרו את כמויות הנשק.