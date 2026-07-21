בצלאל סמוטריץ' שר האוצר, יור מפלגת הציונות הדתית

עשרים ואחת שנים לאחר ההתנתקות מגוש קטיף וצפון השומרון, שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מביט לאחור על אחד האירועים המכוננים בחייו הפוליטיים והאישיים.

בריאיון ליוני קמפינסקי בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס קטיף לאחריות לאומית שנערך ביד בנימין, הוא משלב בין הזיכרון הכואב של ימי הגירוש לבין תחושת שליחות שלדבריו מלווה כיום את מהלכי ההתיישבות.

סמוטריץ' חוזר אל קיץ תשס"ה ומספר כי את ימי תשעת הימים העביר במעצר שב"כ. "בתקופה שהגירוש עצמו מתרחש ישבתי בבית ובכיתי מול הרדיו ומול התמונות הקשות וקורעות הלב, אבל חשבתי שעשיתי את חלקי בניסיון למנוע מעם ישראל לעשות את הטעות הנוראה הזאת."

לדבריו, הוויכוחים הפנימיים שהתנהלו במשך השנים בתוך המחנה אינם צריכים לעמוד עוד במרכז השיח. "לבזבז אנרגיות על אותם ויכוחים פנימיים זה לא הדבר הנכון, בטח לא בשנים האלה שבהן אנחנו סוף סוף זוכים לתקן", הוא אומר, ומצביע על ההתפתחויות בצפון השומרון. "את החרפה של צפון השומרון מחקנו. לא רק בביטול החקיקה, אלא גם בהקמת יישובים מחדש."

במבט קדימה מתייחס סמוטריץ' גם לשיח על חידוש ההתיישבות ברצועת עזה. הוא מזכיר את הצעדה שנערכה סמוך לגבול הרצועה ואומר כי מטרתה הייתה להציב את הדרישה לשוב וליישב את האזור. "קודם כול כי זו ארץ ישראל, אבל גם כי בסוף לא יהיה בלי זה ניצחון וביטחון, וזה ברור היום."

חלק נרחב מן הריאיון הקדיש השר למערכת הפוליטית ולבחירות הקרבות. הוא הזהיר מפני פיצולים בתוך המחנה הלאומי וטען כי "כרגע אין לגיטימציה לקחת סיכון. תוחלת הנזק היא אסון למדינת ישראל", תוך שהוא קורא לכל מי שמבקש להשתלב בפוליטיקה לעשות זאת במסגרת המפלגות הקיימות ולא באמצעות הקמת מסגרות חדשות.

לצד זאת הדגיש כי הוא תומך בהקמת ממשלת אחדות רחבה, כל עוד קווי היסוד שלה יהיו לדבריו ציוניים, לאומיים ויהודיים. "אנחנו רוצים אחדות", אמר. "צריך לקרוא לכל מי שרוצה להיות חלק בהובלת מדינת ישראל להצטרף, אבל בלי חרמות ובלי וטו של צד אחד."

לקראת סיום שב סמוטריץ' אל לקחי ההתנתקות, שלדבריו צריכים להמשיך להדהד גם כיום. "כמה קשה לבנות וכמה קל להרוס", אמר. "בתוך שבועיים חוסל מפעל חיים של שלושים שנה. את מהפכת ההתיישבות שאנחנו בונים היום עבדנו קשה להקים, וחס וחלילה אפשר למחוק אותה ברגע אחד. אסור להיות שאננים, צריך לקחת אחריות על מדינת ישראל."