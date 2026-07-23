ליאור כלפה לשעבר יור ועד מתיישבי גוש קטיף

עשרים ואחת שנים לאחר גירוש גוש קטיף וצפון השומרון, ליאור כלפה, לשעבר יו"ר ועד מתיישבי גוש קטיף וכיום יו"ר המועצה הציבורית של מרכז קטיף, חוזר אל הלילה שבו הבין שהמאבק עומד להסתיים.

בריאיון לעמדת ערוץ 7 בכנס קטיף הוא מתאר את רגעי השבר, אך גם את האמונה שלא התערערה מאז.

"אחד הדברים שלא אשכח לעולם הוא הפגישה עם מפקד פיקוד הדרום", משחזר כלפה. "לקראת חצות הוא עדכן אותנו שלמחרת מתחילים בנווה דקלים. עד אותו רגע הייתה הבנה אחרת. יצאתי מהפגישה, ישבתי שעה ברכב ובכיתי. אחר כך חזרתי הביתה והתחלתי להכין את סדר היום שלמחרת, כשצריך כבר להתחיל לדבר עם התושבים על כך שזה באמת קורה".

לדבריו, גם ברגעים הקשים נשמרה רוח הקהילה. "ניהלנו במשך שנה וחצי מאבק כשהרגשנו שכל העולם נגדנו - מערכת המשפט, התקשורת והמערכת הפוליטית", הוא אומר. "אבל בסופו של דבר אותו כנס תושבים, שהתחיל בדמעות, הסתיים בהרבה חיבוקים ובמעגלי ריקוד".

אחת ההחלטות המשמעותיות שקיבלו תושבי נווה דקלים הייתה שלא להתעמת עם החיילים שפינו אותם מבתיהם. כלפה משוכנע גם היום כי זו הייתה הדרך הנכונה. "החיילים הם בשר מבשרנו. צה"ל זה אנחנו", הוא אומר. "זה שההנהגה הפוליטית קיבלה החלטה שגויה להשתמש בצה"ל כדי לעקור יהודים מביתם, זה מהלך רע ונבזי. אנחנו החלטנו לא להרים יד על חייל, וזה הדבר הכי נכון שעשינו".

לדבריו, ההחלטה הזו השפיעה גם על דמותו של הציבור כולו. "אם היינו מגיעים למציאות של אלימות מול חיילינו, הציבור היה נמצא היום במקום אחר. כל מה שאנחנו רואים היום - השורשים שלו בגוש קטיף, בדרך שבה ניהלנו את המאבק. בחרנו לנהל מאבק ערכי ואידיאולוגי ולא לחסום כבישים".

במבט אל המציאות הביטחונית הנוכחית, מספר כלפה כי בני משפחתו ממשיכים לשרת בחזית. "הבנים שלי נלחמו ברצועת עזה, וכיום יש לי בן בגבול סוריה", הוא אומר. לצד הכאב על המחיר ששילמה המדינה, הוא מביע אופטימיות לגבי העתיד. "לצערנו היינו צריכים להגיע לשבעה באוקטובר כדי להיות במציאות שבה אנחנו שולטים ברוב רובה של רצועת עזה, אבל אני מאוד אופטימי - עם סבלנות".

כלפה סבור כי השיבה להתיישבות ברצועה היא תהליך שיתרחש בהדרגה. "גם יהושע בן נון לא התיישב מיד. שבע שנים נלחמו ורק אחר כך התחילה ההתיישבות", הוא אומר. "אם זה ייקח שלוש, ארבע, חמש או שש שנים - ההתיישבות תבוא. אנחנו לא חוזרים רק לגוש קטיף, אנחנו חוזרים לחבל עזה. חבל עזה יהיה חלק בלתי נפרד מהנגב המערבי".