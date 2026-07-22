יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תא"ל (מיל') ארז וינר, אומר בריאיון לערוץ 7 כי ישראל נמצאת בעמדת כוח מול חמאס, אך עליה להמשיך את הלחץ הצבאי, להרחיב את מעגל המשרתים ולהעניק תגמול משמעותי יותר לאנשי המילואים.

וינר סובר כי אף שחמאס לא התפרק במסגרת ההסכמות שהושגו, צה"ל ממשיך להתקדם גם בשטח. לדבריו, "אמנם ההתקדמות היא לא גדולה ולא מהירה, אבל היא נמשכת. כל פעם דוחפים את הגבולות עוד קצת ומטפלים בתשתיות. רק לפני כשבוע נמצאה מנהרה באזור סג'עייה, מקום שאנחנו נמצאים בו כבר חודשים ארוכים".

הוא התייחס גם לטענות שלפיהן צה"ל שב להסתמך בעיקר על תקיפות מהאוויר. לדבריו, "צה"ל פועל באופן התקפי. צה"ל חזר לסכל מחבלים, פוגע בכל מי שמתקרב לקו וממשיך להשמיד את התשתיות בקצב שהוא יכול". עם זאת, הוסיף כי "להגיד שהכול מושלם? לא. יש גם מפקדים שלא מפעילים נכון את הכוח, ויש מגבלות שלפעמים הייתי נוהג אחרת לגביהן".

לדבריו, השלב הבא במערכה צריך להיות הפרדה בין האוכלוסייה האזרחית לבין חמאס, באמצעות העברת תושבים לאזורים שאינם בשליטת הארגון והכנסת כוח בינלאומי שיבצע משימות שיטור ובידוק. "אני באופן אישי מעדיף ממשל צבאי, אבל אם יופעל באופן חכם אותו כוח בינלאומי שעליו הוסכם, נוכל ליהנות מהיתרונות בלי לסטות מההסכמות הבינלאומיות".

בהתייחס למעורבות הבינלאומית אמר וינר כי בניגוד לכוח יוניפי"ל שפעל בלבנון, מדובר בכוח בעל מנדט מוגדר ומצומצם ובמדינות שישראל אישרה את השתתפותן. עוד אמר כי בטווח הארוך, "הפתרון האמיתי היחיד הוא פתרון של הגירה", אך הוסיף כי בשלב זה יש לפעול בהתאם למציאות הקיימת.

וינר התייחס גם למתיחות בין ארצות הברית לאיראן ואמר כי ישראל נוהגת נכון כשהיא אינה מתערבת ישירות: "גם איראן וגם ארצות הברית לא רוצות שישראל תיקח חלק במערכה, וזה דווקא מראה את עוצמת ההרתעה שישראל השיגה. היום אנחנו אלה שתוקפים ואלה שמפחדים מהם".

בסיום הריאיון התייחס וינר גם לסוגיית גיוס החרדים ולעומס המוטל על מערך המילואים. לדבריו, הפתרון מתחיל בהרחבת מעגל המשרתים, הן באמצעות גיוס חרדים והן באמצעות שילובם מחדש של מאות אלפי אנשי מילואים שכבר עברו הכשרה צבאית אך אינם נקראים כיום לשירות. "אני רוצה שכולם יתגייסו", אמר, והוסיף כי יש לקדם חוק גיוס שיאפשר גיוס בפועל ולא להסתפק במאבקים פוליטיים סביב נוסח החוק.

לדבריו, "שום סנקציה ושום אכיפה לא יגייסו חרדים" ללא יצירת מסלולים מתאימים והסכמה רחבה. הוא ציין כי קיימים צעירים חרדים רבים המעוניינים להתגייס, אך זקוקים למסגרת שתזכה לתמיכת רבניהם. "אפשר לבחור אם רוצים לריב עם השומר או לאכול ענבים", אמר. "אני רוצה לאכול ענבים. צריך להתקדם, וכשהעסק יתחיל הוא כבר ייסע".

וינר הוסיף כי לצד הרחבת הגיוס, על המדינה להעניק עדיפות ברורה למשרתי המילואים. לדבריו, יש להרחיב את ההטבות בתחומי הדיור, המיסוי והתעסוקה, כך שמי שנושא בנטל יקבל הכרה ממשית: "מי שמשרת יותר, מי שעושה יותר, צריך לקבל יותר - בלי להתבייש ובלי למצמץ. אנשי המילואים לא משרתים בגלל הכסף, אבל אנחנו כחברה וכמדינה צריכים להכיר בתרומה שלהם ולתגמל אותם בהתאם".