נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (רביעי) הודעה חריפה ובה איים על איראן בתגובה צבאית לכל ירי לעבר כלי שיט במצר הורמוז.

לדברי טראמפ, "מעתה ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז - בין אם באמצעות טיל, רקטה, כטב"ם או כל אמצעי או נשק אחר - ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, לרבות כאלה הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה".

מוקדם יותר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הלילה הוא השלים בהצלחה גל תקיפות נוסף נגד איראן - זה הלילה ה-11 ברציפות.

על פי ההודעה, כוחות הצבא האמריקני תקפו מרכזי מבצעים צבאיים, יכולות ימיות, האנגרים למטוסים, מתקני אחסון כטב"מים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות של איראן, במטרה לשחוק עוד יותר את יכולתה לאיים על השיט המסחרי במצר הורמוז.

"במהלך שלושת החודשים האחרונים תקפה איראן יותר מ-30 כלי שיט מסחריים שעברו בנתיב המים הבינלאומי, החיוני לסחר האזורי והעולמי. המתקפות הבלתי מוצדקות הללו סיכנו מאות ימאים חנונים מפשע ופגעו בחופש השיט", נמסר מפיקוד המרכז.

עוד הודגש בהודעה כי "למרות התוקפנות האיראנית, מצר הורמוז נותר פתוח למעבר כלי שיט מסחריים. מאז תחילת מאי סייעו כוחות CENTCOM לאבטח את מעברם של כ-900 כלי שיט מסחריים ו-450 מיליון חביות נפט גולמי".

על פי כלי תקשורת איראניים, התקיפות האמריקניות בסבב הזה היו נרחבות ופגעו בין היתר במטרות בבהבהאן, מהשהר, בנדר עבאס, צ'בהאר, בושהר ופרצ'ין. כמו כן, דווח כי מערכות הגנה אווירית הופעלו בשכונת סוהאנק שבצפון-מזרח טהרן, ממערב לתבריז ובסיריק.