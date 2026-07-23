שני פלסטינים שנעצרו השבוע בחשד לגרימת השריפה בחוות גלעד שוחררו בתנאים מגבילים. צוות החקירה ממשיך בפעולות לאיתור החשודים.

שני העצורים ששוחררו היו שוטרים פלסטינים. מהחקירה עולה כי באותו כביש עברו באותו זמן כ-150 כלי רכב. קרוב ל-100 מהם נסעו עם חלונות פתוחים וייתכן שמהם נזרקה הסיגריה שגרמה להצתת הלהבות.

צוות החקירה ממשיך בפעולות החקירה בניסיון לאתר את החשודים. במקביל, הצוות מנתח תיעודים ממצלמות נוספות באזור.

בט' באב כולם שותפים בבניית חוות גלעד >>>

אמש התארחו בחווה לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות רבה של צפת הרב שמואל אליהו ובנו השר עמיחי אליהו.

בדברים שנשא בפני המשתתפים אמר הרב שמואל אליהו: "אומר הקב"ה 'כשאתה רואה סנה בוער כמו המקדש שנחרב באש - דע לך עימו אנכי בצרה'. גם בגאולה יש התמודדויות לא פשוטות כי בכל פעם שעם ישראל נגאל יש כאלו שרוצים להפריע. היישוב הזה כולו מסמל את הגאולה - מסירות הנפש הגדולה לבנות את המקום. כולנו מרגישים שמהשריפה הזו יצא יישוב גדול. יהי רצון שמתוך הכאב הזה נצמח לגאולה שלמה".

השר אליהו הוסיף "חוות גלעד הוכיחה לאורך השנים שהיא בנויה מאנשים של אמונה, מסירות ועוצמה. גם מהשריפה הקשה הזאת היישוב לא ייחלש, הוא רק יתחזק, יתעצם וימשיך לצמוח. זו התשובה האמיתית לכל מי שמבקש לשבור את רוח ההתיישבות".