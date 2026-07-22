במערכת הביטחון בישראל נערכים בימים אלה לאפשרות של הסלמה אזורית בעקבות חילופי המהלומות המתמשכים בין ארצות הברית לאיראן.

אף שישראל אינה מעורבת בשלב זה בעימות הישיר בין המדינות, בצה"ל ובמערכת הביטחון נערכים לתרחישים שבהם איראן תבחר להרחיב את זירת הלחימה.

במסגרת ההיערכות התבקשו חיילים המשתייכים לפיקוד העורף להיות מוכנים לקבלת צו אם תחול הסלמה נוספת. במקביל, גם חיילי מילואים וחיילים משוחררים קיבלו הודעות שלפיהן אין מדובר בגיוס מיידי ואין סיבה לפאניקה, אך הם נדרשים להישאר דרוכים וזמינים לכל קריאה אפשרית.

גורמי ביטחון אומרים כי אף שישראל אינה נמצאת כיום במוקד העימות בין וושינגטון לטהרן, אם איראן תחליט לתקוף את ישראל, "היא תחטוף מעלומה חזקה שעוד לא חוותה עד היום". לדבריהם, מערכת הביטחון ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות ומכינה מענה למגוון תרחישים.

במקביל, העימות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להחריף, לאחר שבימים האחרונים דווח על תקיפות אמריקניות נוספות נגד יעדים באיראן ועל איומים מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להרחיב את המערכה אם טהרן לא תסכים להגיע להסדרים. טראמפ אף הזהיר כי ארצות הברית תגיב בעוצמה לכל פעולה איראנית נוספת נגד האינטרסים האמריקניים.

לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, ישראל ממשיכה בשלב זה שלא לקחת חלק פעיל בעימות הישיר בין וושינגטון לטהרן, אך שומרת על דריכות גבוהה ומוכנה לפעול אם תותקף. במערכת הביטחון בישראל ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ולהיערך לאפשרות שהעימות יתרחב גם לזירות נוספות במזרח התיכון.