נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (רביעי) בנאום שנשא בג'ורג'יה להמשך ההסלמה בלחימה נגד איראן.

"אנחנו מכים מאוד חזק באיראן והם רוצים להגיע לעסקה. הם עדיין לא מוכנים לעסקה, כי בכל פעם שהם עושים עסקה, הם רוצים לשנות אותה, ואת הכול. הם עדיין לא מוכנים - אבל הם יהיו מוכנים בקרוב מאוד", דברי טראמפ.

מוקדם יותר כתב הנשיא ברשת Truth Social: "מנקודה זו ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה על ספינה במצרי הורמוז, בין אם באמצעות טיל, רקטה, רחפן או כל מכשיר או נשק אחר, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר או תחנת כוח אחת, כולל אלה הממוקמים ליד או בתוך עיר הבירה טהרן".

מוקדם יותר דווח כי במערכת הביטחון בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה אזורית בעקבות חילופי המהלומות המתמשכים בין ארצות הברית לאיראן.

אף שישראל אינה מעורבת בשלב זה בעימות הישיר בין המדינות, בצה"ל ובמערכת הביטחון נערכים לתרחישים שבהם איראן תבחר להרחיב את זירת הלחימה.

במסגרת ההיערכות התבקשו חיילים המשתייכים לפיקוד העורף להיות מוכנים לקבלת צו אם תחול הסלמה נוספת. במקביל, גם חיילי מילואים וחיילים משוחררים קיבלו הודעות שלפיהן אין מדובר בגיוס מיידי ואין סיבה לפאניקה, אך הם נדרשים להישאר דרוכים וזמינים לכל קריאה אפשרית.

גורמי ביטחון אומרים כי אף שישראל אינה נמצאת כיום במוקד העימות בין וושינגטון לטהרן, אם איראן תחליט לתקוף את ישראל, "היא תחטוף מעלומה חזקה שעוד לא חוותה עד היום". לדבריהם, מערכת הביטחון ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות ומכינה מענה למגוון תרחישים.

בתוך כך בריטניה הודיעה כי פינתה את צוות השגרירות שלה מאיראן בשל המצב. השגרירות עברה לפעול מרחוק.

משרד החוץ הבריטי גם עדכן את אזהרת המסע ל-13 מדינות במזרח התיכון, בהן ישראל, ירדן, טורקיה, קפריסין, קטר וסעודיה. בהודעה נכתב כי אזרחים בריטים השוהים במזרח התיכון או מתכננים להגיע אליו נקראים להיות ערוכים לשינויים פתאומיים, סגירה זמנית של המרחב האווירי, עיכובים וביטולי טיסות.