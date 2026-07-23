חתנו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל רב מודיעין־מכבים־רעות, הרב יעקב צ'יקוטאי, קורא בעיצומו של תשעה באב להפוך את יום האבל הלאומי על חורבן בתי המקדש ליום של התבוננות פנימית, חשבון נפש ולימוד.

בראיון שהעניק לבני טיטלבוים בכאן מורשת הדגיש כי חיזוק האחדות בעם ישראל הוא תנאי להשראת השכינה ולגאולה.

לדבריו, חורבן בית ראשון לא נבע רק משלוש העבירות החמורות - עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים - אלא בראש ובראשונה מ"עזיבת התורה". "מי שעוזב את התורה מגיע למצבים שאין לו מוסר אלוקי", אמר, "ומשם הדרך לעבירות החמורות קצרה".

על חורבן בית שני אמר כי חז"ל תלו אותו בשנאת חינם. "שנאה ללא סיבה, בלי אינטרס ובלי פגיעה אישית, היא ביטוי של גאווה גדולה, וכאשר אין אהבה ואחדות - השכינה מסתלקת". כדי להמחיש את גודל מעלת האחדות הזכיר את דורו של אחאב, שלדבריו ניצח במלחמות למרות שעבד עבודה זרה, משום שלא הייתה בו הלשנה ושנאה.

הרב צ'יקוטאי התייחס גם למציאות שקדמה למתקפת 7 באוקטובר ואמר כי אף שאין בידו להסביר את חשבונות שמים, אי אפשר להתעלם מן הפילוג ששרר באותה תקופה ומהצורך בחשבון נפש. לצד זאת ציין כי מאז ניכרת לדבריו התעוררות רוחנית רחבה, המתבטאת בביקוש גובר לתפילין, לציצית, לבתי כנסת ולמקוואות וברצון של רבים להתחזק בלימוד יהדות.

למרות האיסור ללמוד תורה כרגיל בתשעה באב, המליץ לעסוק בנושאים המותרים ללימוד, ובהם מגילת איכה, ספר איוב, ספר ירמיהו, פרקי החורבן בנביאים וסוגיות החורבן במסכת גיטין. "יש מה ללמוד כדי להפיק לקחים ולקחת מוסר חיים. אם נעביר את תשעה באב בלי התבוננות - לא עשינו כלום", אמר.

בדבריו שיתף גם בזיכרונותיו מחמיו, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. לדבריו, הרב היה יושב על הארץ במשך שעות ארוכות בתשעה באב, קורא את ספר איוב ואת נבואות ירמיהו בדמעות ומרבה בבכי על החורבן, ובמשך השנים שב והדגיש את הצורך באחדות ישראל, במיוחד בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה. את דבריו חתם בתפילה, "בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, ועם ישראל כולו יתאחד סביב ארץ ישראל, תורת ישראל וקדושת ישראל".