הרב אלישע וולפסון, ראש ישיבת הר הבית

בבוקר תשעה באב, במקום שבו החורבן והכמיהה לבניין המקדש מקבלים משמעות מוחשית במיוחד, הרב אלישע וולפסון, ראש ישיבת הר הבית, מביט על המתרחש בהר בהתרגשות.

מבחינתו, העלייה הגוברת להר והשינויים שחלו בו בשנים האחרונות מבטאים תהליך עמוק של התעוררות בעם ישראל.

"מרגש כל כך לראות שסוף סוף עם ישראל שב להר הבית, שב באמת לבית המקדש", אומר הרב וולפסון. לדבריו, אחרי אלפיים שנות תפילה וכמיהה ולאחר החזרה למקום במלחמת ששת הימים, נדרש זמן כדי להפנים את משמעות השינוי.

זה הזמן לקחת חלק בפעילות של ישיבת הר הבית >>>

"הנה עכשיו, אחרי חמישים ותשע שנים, עם ישראל מתחיל להבין שהקדוש ברוך הוא השיב אותנו באמת למקום המקדש", הוא אומר. לדבריו, הדרישה לציון אינה צריכה להישאר רק בתפילה ובכמיהה, אלא לבוא לידי ביטוי גם בעלייה בפועל להר, בהתאם לכללי ההלכה שעליהם הוא מקפיד בדבריו.

הרב וולפסון מתאר שינוי משמעותי שהתחולל לדבריו בשנתיים האחרונות בהר הבית, ובפרט מאז כניסתו של השר איתמר בן גביר לתפקידו. הוא משווה את המצב כיום לתקופה שבה החלה פעילות ישיבת הר הבית לפני כשש שנים, אז, לדבריו, גם תפילה חרישית הייתה עלולה להביא לעיכוב בידי המשטרה.

"היום בהר הבית שירים, תפילות, השתחוויה. היום, חדש מהיום, יש גם ציליות וגם סידורי קינות", הוא מספר. הרב וולפסון קורא לציבור לקחת חלק בתהליך, להגיע להר לאחר ההכנות ההלכתיות הנדרשות ולתמוך בפעילותה היומיומית של ישיבת הר הבית במקום.

לדבריו, פעילות הישיבה אינה מתמקדת רק בתשעה באב או בחגים. אברכי הישיבה מגיעים להר מדי יום, לאחר טבילה במקווה, לומדים תורה ופועלים במקום באופן קבוע. "עושים פה מהפכה מדהימה ונותנים את היכולת באמת לשינויים האדירים לקרות פה", הוא אומר.

בהתייחס לביקורת על השינויים בהר ולטענות בדבר שינוי הסטטוס קוו, דוחה הרב וולפסון את הדברים. "לצאת נגד אנשים שבסך הכול מה שהם עושים זה עולים במאור פנים, בשירה, הולכים להתפלל, לא רבים עם אף אחד - על זה אתם מתעצבנים?", הוא תוהה.

לדבריו, החזון שהוא מבקש לקדם אינו של עימות אלא של תפילה. "שלום זה מה שהנביאים ניבאו לנו, 'כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים'. וזה התפקיד שלנו, להפוך את המקום הזה באמת לשלום", הוא אומר.

בט' באב תורמים לפעילות בה הבית >>>

הרב וולפסון מספר כי הוא מזהה שינוי תודעתי ביחס להר הבית, שבא לידי ביטוי גם במספר הפניות שהוא מקבל בנושאים הלכתיים. לדבריו, רבים מבקשים לדעת כיצד ניתן לעלות, לאילו מקומות מותר להיכנס ומהן ההכנות הנדרשות קודם לכן.

את השינוי הוא מזהה גם ביחסים עם המשטרה. לדבריו, אנשי ישיבת הר הבית והעולים מקיימים קשר שוטף ומכבד עם מפקדי המשטרה במקום, ושיתוף הפעולה מאפשר את הפעילות המתנהלת בהר. "יש ציליות, יש מזגנים, שיתוף הדדי עם המשטרה, עם ישיבת הר הבית ועם כלל העולים. באמת רואים גאולה, ממש מתקדמים אל בית המקדש".