התיעוד האחרון של יובל כוגן מצלמת אבטחה

מצלמות אבטחה תיעדו את יובל כוגן, בן ה-4, יחד עם אביו ואחיותיו, ביום שבו נעלמו עקבותיו באזור חוף חופית באשקלון. התיעוד הוא האחרון שבו נראה הילד לפני היעלמותו.

במקביל, נמשכים גם היום החיפושים הנרחבים אחר יובל. במהלך הלילה סרקו רחפנים את השטח, והבוקר ממשיכים כוחות גדולים של המשטרה מהאוויר ומהקרקע לעבור על כל נקודה באזור בניסיון לאתרו. עד כה לא נמצא קצה חוט.

אמש הצטרף גם שירות הביטחון הכללי למאמצי החיפוש. לצד אנשי השב"כ משתתפים בחיפושים שוטרי המחוז הדרומי, המערך האווירי, השיטור הימי, צוללנים מיחידות המתנדבים של המשטרה, מתנדבים וגורמי חירום והצלה נוספים.

אמו של יובל, דינה כוגן, אמרה בשיחה עם N12, "אני חוששת שחטפו לי את הבן. המשטרה סורקת את אותו אזור, אולי זו חטיפה. אולי פסיכופת שחטף לי אותו, או אולי חטיפה על רקע לאומני. אלה שעות קריטיות, אני צריכה את כל המדינה. אני מתחננת - תעזרו לי".

משטרת ישראל ביקשה את עזרת הציבור באיתורו של יובל, שתואר כבעל מבנה גוף רזה, שיער חום ולבוש חולצה ירוקה. כל היודע דבר על מקום הימצאו או מחזיק במידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה או לתחנת משטרת אשקלון.