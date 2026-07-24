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תושבי שכונת בית אורות שבהר הזיתים יצאו לתפילת מנחה ברחוב שמואל בן עדיה, על רקע רצח בניהו מלט הי"ד הבוקר וההתחממות הביטחונית בגזרות השונות.

למחאה קדמה גם השלכת בקבוקים לעבר השכונה שאירעה בשעות הבוקר.

התושבים התכנסו לתפילה ברחוב בראשות הרב דוב ליאור. לאחר התפילה הם חסמו את הכביש לתנועת ערבים למשך שעה ארוכה.

בתום התפילה נשא הרב ליאור דברים בפני הנוכחים. בדבריו קרא לעמוד בתוקף מול ההתדרדרות הביטחונית.

התושבים הבהירו כי מבחינתם האירועים האחרונים מחייבים תגובה נחושה, "לא נעבור לסדר היום על שום הרמת ראש של האויב, ולא נמתין לאירוע חמור יותר כפי שקרה הבוקר. יחד בנחישות נגדע את הטרור".

בהודעה נוספת ביקשו התושבים להביע תמיכה בכוחות המשטרה ולדרוש פעולה תקיפה יותר, "אנחנו מחזקים את השוטרים הגיבורים ודורשים לאפשר להם לפעול ביד קשה נגד הטרור". הדברים נמסרו מטעם תושבי השכונה.