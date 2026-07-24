עו"ד יהודה שמעון, חוות גלעד: אם הצבא לא יפעל, אזרחי יקחו את החוק לידיים

עו"ד יהודה שמעון מחוות גלעד מותח ביקורת חריפה על התנהלות מערכת הביטחון בעקבות הפיגוע הרצחני ליד חוות גלעד, שבו נהרג בניהו מלט ז"ל.

בריאיון לערוץ 7 הוא הזהיר, "אם הם לא יתחילו לפעול ביד קשה נגד המחבלים, לא תהיה ברירה לאזרחים אלא לקחת את החוק בידיים".

שמעון הדגיש כי אינו יודע במדויק את השתלשלות האירועים בזירת הפיגוע הרצחני אך מתח ביקורת חריפה על התנהלות הכוחות כפי שלדבריו נראתה בתיעוד מהאירוע. "אני חייב להגיד משהו: אפס תפקוד. מדובר פה, רואים פה קונספציה על מלא", אמר.

לדבריו, האירוע מצטרף לשורת התרחשויות קשות באזור בימים האחרונים. הוא טען כי לאחר השריפה אירעה הצתה נוספת וכי איתמר כהן נדקר חמש פעמים, ולמחרת נרצח בניהו מלט.

"הדבר הזה לא יכול לעבור בשקט", אמר שמעון. הוא הוסיף, "אני מודיע לכל ראשי הצבא והביטחון שאם הם לא יתחילו לפעול ביד קשה נגד המחבלים, לא תהיה ברירה לאזרחים אלא לקחת את החוק בידיים. ואם אתם רוצים להגיע לאנרכיה - זו הדרך".

בהמשך הריאיון סיפר שמעון על פגישתו עם משפחת מלט לאחר האסון. לדבריו, בני המשפחה עומדים על כך שהלוויה והקבורה יתקיימו בחוות גלעד, וציין כי מלט היה חייל מילואים וכי צפויה לו הלוויה צבאית.

"אני חייב להגיד שאסתר, ברוך השם, חזקה מאוד. ראיתי את אבא שלו, ראיתי את אמא שלו", סיפר שמעון. "אתה רואה משפחה - מה זה משפחה חזקה. אתה רואה אפילו את הבנות, בנות 12 ו-11, איך הן חזקות, איך הן מחזקות גם את החברות שלהן. זה משהו לא להאמין".

שמעון הזכיר כי תושבי חוות גלעד כבר התמודדו בעבר עם רצח תושב המקום הרב רזיאל שבח. "המציאות הזאת שאנחנו נרצחים והמחבלים חוגגים, והצבא לא עושה כלום - אין פה ביטחון לאזרחים ביהודה ושומרון", טען.

כשנשאל מהי הפעולה הביטחונית שהוא דורש, קרא שמעון לפעולה בתוך הכפר תל והחריף את דבריו נגד מקבלי ההחלטות. "כמה מחבלים עוד הכפר הזה צריך להוציא ולרצוח? כמה יהודים יצטרכו להירצח עד שהאלוף, לא משנה מי, הרמטכ"ל, שר הביטחון וראש הממשלה יתעוררו על החיים שלהם? יהודים נרצחים".