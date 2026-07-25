שר הביטחון ישראל כץ נפגש אתמול (שישי) ממושכות בבית המעצר עם ינון דרדיק שנמצא במעצר מנהלי. כך דיווח הפרשן עמית סגל.

לדברי מקורבי כץ, מטרת הפגישה הייתה לוודא שחייו של דרדיק אינם בסכנה.

הפגישה בין שר הביטחון לדרדיק הייתה ממושכת ונערכה בבית המעצר. היא התקיימה על רקע עצומה שהגישו חברי כנסת בדרישה לשחררו.

לדברי מקורבים למשפחתו של דרדיק, במהלך המגעים הציע כץ כי מעצר בית אצל חברים ישמש חלופה למעצרו אך דרדיק דחה את ההצעה.

מערכת הביטחון טוענת כי דרדיק היה מעורב בהתעללות בפלסטינים, ובין היתר בקשירת אחד מהם באיבר מינו. דרדיק מכחיש את הטענות נגדו ופתח בשביתת רעב.

ח"כ טלי גוטליב קראה לשר הביטחון להורות לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט לבטל את הצו נגד טל ינון דרדיק. "הרשו לי להתחלחל מההצעה של שר הבטחון לשחרר את טל ינון דרדיק למעצר בית! אין נגד טל ינון בדל ראיה למעורבות באירוע אלימות, שאחרת היה נחקר ונעצר".

"זו הסיבה שאלוף הפיקוד בלוט עשה שימוש לרעה בסמכותו והורה לטל ינון לשהות במעצר בית לחצי שנה בקרוואן של חמתו. טל ינון סירב ובצדק. וזה הספיק כדי להגיש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בגין הפרת הוראה חוקית. הימים ימי פרעות של ערביי יהודה ושומרון ביהודים. אבל טל ינון דרדיק נתון במעצר בסכנת חיים. יש להורות לבלוט לבטל במיידי את הצו המקומם שהוציא נגד טל ינון.

שר הבטחון עובדים עליך. מספרים ומתדרכים נגד טל ינון דרדיק שהיה מעורב באירוע אלים. טל ינון הכחיש מכל וכל. אין בדל ראיה נגדו. אל תיתן לפקיד בכיר להכריע. תן הוראה לאלוף הפיקוד לבטל את הצו. אתה שר הבטחון רק בידך הסמכות".