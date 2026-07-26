ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון ל"פוקס ניוז" כי להערכתו, המלחמה תגיע לסיומה עם נפילת המשטר באיראן.

הוא הביע תמיכה בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובמדיניותו מול המשטר בטהרן. "אני תומך ומגבה את טראמפ", אמר.

נתניהו גם שיגר אזהרה לאיראן מפני ירי לעבר מדינת ישראל. "אם איראן תתקוף את ישראל - זו תהיה טעות קשה מאוד".

מוקדם יותר אמר שגריר ארה"ב באו"ם, מייק וולץ, כי הנשיא דונלד טראמפ נותן עדיין "מעט מקום" לשיחות דיפלומטיות עם איראן. זאת, על רקע הערכות שהאמריקנים אינם מתכוונים להגביר באופן משמעותי מאוד את התקיפות באיראן, לפחות בטווח הזמן הקרוב.

מנגד, בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, כי איראן תפסיק את התקיפות כל עוד ארצות הברית תעשה זאת. לדבריו, בטהרן יש ספקות רבים לגבי האפשרות שארה"ב תבקש להנמיך את גובה הלהבות.