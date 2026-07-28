המעצר של אביאור ששון דוברות המשטרה

אביאור ששון, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי, נעצר היום (שלישי) בתום מצוד שניהלה משטרת מחוז ירושלים מאז אירוע הרצח.

הוא הועבר לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון ובהמשך יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום.

לפי הודעת המשטרה, מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הנחה לשלב במצוד אחר ששון את היחידה המרכזית של המחוז ואת כלל האמצעים העומדים לרשות המשטרה, במטרה לאתר את מקום מסתורו ולהביא למעצרו.

במסגרת החקירה עלה כי במהלך הימלטותו הסתתר ששון במספר מקומות במרכז ובצפון הארץ. היום, בעת שהיה בדרכו לירושלים במונית, ביצעו בלשי ימ"ר ירושלים פעילות מבצעית שבמהלכה פשטו על הרכב ועצרו אותו במנהרת הראל בכניסה לעיר.

מוקדם יותר היום דווח כי במסגרת אותה חקירה נעצרה קצינת שב"ס, בת 34 מהוד השרון, בחשד לשיבוש הליכי חקירה והפרת אמונים.

על פי החשד, הקצינה ניהלה קשר רומנטי עם אחיו של אביאור ששון, המרצה עונש מאסר, ובאמצעות הקשר האישי ביניהם והגישה לטלפון הנייד שלה הצליח האסיר, לפי החשד, לסייע לאחיו להסתתר ולהתחמק מכוחות המשטרה. עוד חושדים החוקרים כי השניים פעלו יחד לשיבוש חקירת הרצח.

במשטרה ובשירות בתי הסוהר ציינו כי החקירה הסמויה נפתחה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל בשב"ס.

בניהו רזי, בן 19, נרצח ב-11 ביולי בדירה להשכרה קצרת טווח בשכונת נחלאות בירושלים. על פי החשד, הוא הגיע למקום לאחר שתואם מפגש עם בת זוגו לשעבר אגם צרפי וחברתה שילת חוטה.

במסגרת החקירה חושדת המשטרה כי השתיים, יחד עם מזל לינור ששון, אמו של אביאור ששון, מילאו תפקידים שונים בתכנון האירוע ובהבאת התוקפים לדירה. כלל החשודים מכחישים את המיוחס להם.