תיעוד: חיסול המחבל שהשתתף בחטיפת ישראלים צילום: דובר צה"ל

במהלך תקיפה של צה"ל באזור חאן יונס אתמול (שני) חוסל המחבל מחמד חליל מחמד אסלם, מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי.

בצבא מציינים כי במהלך המתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר, פיקד אסלם על חוליית מחבלים שהייתה מעורבת באופן פעיל בחטיפת אזרחים ישראלים מעוטף עזה.

"לאחרונה עסק אסלם בקידום פעילויות ומתווי טרור שיועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל", אמרו בצה"ל.

ביום ראשון ביצעו כוחות צה"ל, בשיתוף שב"כ, תקיפה במרחב דיר אל-בלאח, שבה חוסל המחבל ואא'ל מוסא חאלד לדאוי, אשר שימש כמפקד מנגנון ביטחון הפנים של הארגון בגזרת מחנות המרכז.

במערכת הביטחון מסבירים כי מנגנון ביטחון הפנים מהווה זרוע מודיעינית חשאית ומרכזית ביותר בתוך מבנה הטרור של חמאס.

במסגרת פיקודו על המנגנון בגזרה, היה המחבל אמון על איסוף מידע מודיעיני והזרמתו לבכירי הארגון, נתונים שסייעו בגיבוש קבלת ההחלטות של הפיקוד העליון ותכנן פיגועים נגד צה"ל.

באותו יום חיסל צה"ל את המחבל המאם עיד, מפקד חוליית הכטב"מים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס במחנות המרכז.

במסגרת תפקידו, עיד היה אחראי על ייצור הכטב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

בצה"ל מציינים כי "עיד שימש בעברו כמפקד חוליית הרחפנים במחנות המרכז, ולקח חלק במתווי טרור שבוצעו נגד כוחות צה"ל בזירה האווירית. בעת האחרונה, עיד ניסה לפעול לשיקום המערך האווירי של ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש".